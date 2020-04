Sony retrasa sus nuevos videojuegos hasta próximo aviso

Por Portaltic/EP

Sony ha anunciado el retraso "hasta próximo aviso" del lanzamiento de sus videojuegos The Last of Us: Parte II y Marvel's Iron Man VR, cuya llegada estaba prevista el mes de mayo, debido al coronavirus.

"Logísticamente, la crisis global está impidiendo que proporcionemos la experiencia de lanzamiento que nuestros jugadores merecen", como ha explicado PlayStation a través de su cuenta oficial de Twitter.

En cuanto a The Last of Us: Parte II, el estudio de videojuegos Naughty Dog planeaba lanzar la segunda entrega de esta saga de acción para la consola PS4 el próximo 29 de mayo.

Su llegada ya se había retrasado dos meses antes de esta situación tras haberse aplazado su lanzamiento, previsto originalmente el 21 de febrero, debido a falta de tiempo para completar su desarrollo.

Un caso similar es el del videojuego de realidad virtual Marvel's Iron Man VR, ambientado en el universo del superhéroe de Marvel, que iba a lanzarse el 28 de febrero para PlayStation y ya se había retrasado hasta el 14 de mayo.