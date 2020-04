Liverpool y Palacio de Hierro cierran sus tiendas por el coronavirus

Por Expansion.mx



Las cadenas departamentales, Liverpool y Palacio de Hierro, anunciaron el cierre temporal de todas sus tiendas en México para evitar la propagación del coronavirus.



Esta acción, en ambos casos, entrará en vigor a parte de este martes 31 de marzo y hasta nuevo aviso como respuesta a las medidas impuestas por las autoridades sanitarias, que tienen que ver con la suspensión de actividades no esenciales hasta el 30 de abril, así como la prohibición de reuniones o concentraciones de más de 50 personas.



“En Liverpool siempre pensamos en el bienestar y la seguridad de nuestros clientes y colaboradores. Por ello, ante el contexto actual de salud, en línea con las medidas anunciadas por las autoridades, cerramos nuestras tiendas físicas a nivel nacional hasta que las condiciones sean ideales para seguir con las actividades de manera habitual”, dijo la compañía en un comunicado difundido en sus redes sociales.



La empresa informó que seguirá atendiendo las necesidades de sus consumidores a través de sus canales digitales, como la tienda en línea y su aplicación móvil, así como las redes sociales.



“Nuestros equipos de reparto están monitoreados para cumplir con los protocolos de seguridad en cada entrega, salvaguardando la salud de ellos y de nuestros clientes”, se asegura en el documento.



Mientras que Palacio de Hierro, que también utilizó su cuenta de Twitter para informar sobre el cierre de sucursales, dijo que esta medida la tomaron para brindar seguridad a colaboradores y consumidores.



Y, también, continuarán ofreciendo su servicios a través de plataformas digitales y vía telefónica. "Llevaremos todos tus pedidos hasta tu casa o podrás recogerlos en los centros de entrega que hemos preparado para ti", se lee en el comunicado.



Respecto a los pagos de tarjeta que los usuarios tienen que realizar mes con mes, Liverpool informó a través de su página de internet que se pueden aplazar los depósitos hasta por cuatro meses, siempre y cuando se trate de una cuenta corriente y que registre su petición al menos 48 horas antes de la fecha límite de pago. Este beneficio es válido hasta el 30 de abril de 2020.



"Porque tú eres nuestra prioridad, buscamos soluciones para contribuir a tu tranquilidad mitigando el impacto económico ante la situación que estamos viviendo actualmente", se lee en la página.



Con esta medida, según la empresa, no se exigirá el pago mínimo de la tarjeta y se podrá seguir haciendo uso del crédito sin afectación al historial, además se omitirá el cobro de gastos de cobranza y de intereses moratorios.



Sin embargo, los intereses financieros sí se verán reflejados en el siguiente corte. "Si no deseas pagar intereses financieros te recomendamos realizar el 'pago para no generar intereses' mensualmente", explican. La empresa proporcionó un número telefónico para resolver dudas. Pero usuarios de redes sociales aseguran que no está en servicio.



Los usuarios de Palacio de Hierro preguntaron, en Twitter, si darán apoyo a los tarjetahabientes respecto al aplazamiento de los pagos. La empresa se limitó a responder que cualquier duda o comentario sobre el tema será resuelto vía telefónica.