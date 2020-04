¿Cómo respaldar los datos cuando no es posible ir a la oficina

Por estrategiaynegocios.net



Producto de cuarentenas obligatorias y regímenes preventivos, uno de los desafíos más importantes que debe enfrentar un trabajador es hacer un correcto respaldo de sus archivos.



Este escenario actual que enfrentan muchas personas en el mundo coincide con la conmemoración del Día Mundial del Backup, este martes 31 de marzo. Kingston Technology elaboró una lista de tres importantes recomendaciones para que el respaldo de archivos sea seguro, rápido y eficaz.



· Puertos y velocidades de transferencia: En un proceso de respaldo de información pueden interactuar diversos dispositivos, como por ejemplo unidades USB, Unidades de Estado Sólido (SSD), PCs de escritorio o notebooks, por nombrar los más comunes. Muchos de ellos cuentan con puertos USB C, USB 3.1 o USB 3.1[i], que ofrecen velocidades de transferencia de archivos increíblemente superiores en comparación con puertos antecesores, como USB 2.0. Para que se cumpla la velocidad prometida, es importante que ambos puertos por los cuales se realiza la transferencia cumplan el estándar. Otro aspecto para considerar es la utilización de SSDs en lugar de los clásicos discos duros. Son más duraderos al no tener piezas móviles, y poseen velocidades de procesamiento de datos hasta 10 veces más rápidas.



Para estos casos, Kingston cuenta con una amplia variedad de USBs de distintas capacidades y velocidades de transferencia de información. Incluso uno con 2TB de espacio de almacenamiento: el USB DT Ultimate GT.



· Nivel de protección: El hecho de traspasar archivos de un lugar a otro, ya sea en una unidad USB o en un componente interno del computador -como puede ser un SSD- implica ciertos riesgos. La recomendación es preferir unidades encriptadas por hardware, en que la seguridad es mucho más efectiva que la tradicional encriptación de software. La del tipo AES de 256 bits es una tecnología presente en distintos dispositivos y componentes[ii], y a la fecha no ha sido vulnerada. También a nivel corporativo existen unidades USB con encriptación física y teclado numérico, que al décimo intento fallido de acceso formatea la unidad, evitando que la información caiga en malas manos en caso de que el dispositivo haya sido robado.



Para garantizar una máxima seguridad, Kingston cuenta con distintas soluciones encriptadas, tanto en materia de USB con dispositivos IronKey, como también SSDs e incluso memorias para servidores. Y cuando también se requiere protección física, el USB DT Elite G2 resiste golpes e incluso agua.



· Almacenamiento externo: Cuando el dispositivo de destino -por ejemplo, el notebook hogareño- ya no cuenta con más slots disponibles para la instalación de componentes de almacenamiento, una alternativa eficaz siempre será una Unidad de Estado Sólido externa[v], que no solamente permite portar grandes cantidades de información en el bolsillo, sino que también realiza un rápido procesamiento de los archivos en su interior.



Pensando en quienes buscan almacenamiento externo con una rápida transferencia y procesamiento de datos, HyperX desarrolló Savage EXO, el primer SSD externo de la marca, fácil de transportar y con todo el alto rendimiento propio de la marca.



El trabajo en casa puede ser muchas veces un cambio fuerte para quienes acostumbran a ir todos los días a la oficina. Pero con tecnología actualmente disponible y una orientación clara de lo que se busca conseguir, hacer el traspaso de archivos y respaldo de información es mucho más simple, y está al alcance de todos.