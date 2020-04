Airbnb pagará US$250 millones a anfitriones para aliviar los daños por cancelaciones

Por Expansion.mx



El cierre de fronteras, las cancelaciones de vuelos y el bajo número de turistas ocasionados por la pandemia de coronavirus (Covid-19) están afectando a Aribnb y a sus anfitriones. Por ello, Brian Chesky, CEO de la compañía de alojamiento, anunció este lunes que pagará US$250 millones a los anfitriones para compensar las pérdidas ocasionadas durante esta época.



Mientras que aquellos que sean superhosts -los anfitriones con el mejor puntaje dentro de la plataforma- podrán tener acceso a un fondo de apoyo de US$10 millones. Dicha cantidad fue reunida entre los empleados de la compañía y los tres cofundadores de la misma. “Esta no es la primera crisis que enfrentamos como comunidad, Airbnb comenzó durante la crisis de 2008 y esa crisis no nos detuvo entonces y no lo hará ahora”, dijo Chesky en un mensaje en video para los anfitriones en la plataforma a nivel global.



Asimismo, aseguró que durante las siguientes semanas y meses estará dando la actualización y los apoyos de Airbnb tanto para los huéspedes como para los anfitriones. “Quiero que recuerden que los viajes volveran y, cuando eso pase, estaremos listos para darle la bienvenida una vez más a millones de viajeros. Manténganse a salvo”, agregó el CEO de la compañía.



Pero Airbnb también apoyará a los huéspedes. Aquellos que tenían una reservación confirmada antes del 14 de marzo, y su viaje se realizaría antes del 31 de mayo, podrán cancelar la reserva y obtener el reembolso completo o un crédito de viaje.