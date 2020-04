Aerolíneas globales han recaudado más de US$17.000 millones de bancos en semanas

Por Bloomberg



Las aerolíneas de todo el mundo recaudaron más de US$17.000 millones en préstamos bancarios en marzo para apuntalar sus finanzas en medio del brote de coronavirus.



Los operadores estadounidenses fueron los más activos, pidiendo prestados US$ 12.500 millones, según datos compilados por Bloomberg. Delta Air Lines Inc. es el principal prestatario este mes, obteniendo US$5.600 millones, seguido de Singapore Airlines, que obtuvo un préstamo puente de US$4.000 millones (US$ 2.800 millones), y United Airlines Holdings Inc., que recaudó US$2.500 millones.



Las aerolíneas han pedido préstamos nuevos o han utilizado líneas de crédito existentes que normalmente no usaban antes de la crisis de salud. Las empresas de todas las industrias a nivel mundial han recaudado más de US$230.000 millones de bancos comerciales desde principios de marzo en respuesta al virus.



Otras once aerolíneas, incluidas British Airways Plc y Etihad Airways PJSC, tienen alrededor de US$8.000 millones en instalaciones rotativas combinadas que aún no han dibujado, según muestran los datos.



La industria de la aviación está pidiendo ayuda estatal a gobiernos individuales, incluidos los transportistas con sede en Alemania, Tailandia y EE.UU.