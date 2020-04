Costa Rica: Gobierno abre portal online para comercializar productos de Pymes

Por estrategiaynegocios.net



Con esta iniciativa se busca que las empresas puedan concretar negocios en línea y que los productos que adquieran los consumidores, se puedan distribuir a los hogares por medio de las siguientes plataformas:



· CIUDAD PYME: es un sitio Web gratuito, creado para disminuir la tasa de mortalidad empresarial y la tasa de desempleo del país. Se puede acceder aquí.



Las empresas pueden registrarse en la pestaña “REGISTRARSE” seleccionando la opción “soy vendedor” y una vez que se registran, pueden incluir sus productos en el “TABLERO VENDEDORES”.



Se proveerá de apoyo sobre la reorientación estratégica necesaria sobre Pymes costarricenses, transformación digital, comercialización, entre otros temas.



Para soporte del sitio se encuentra disponible el correo: ciudadpymecr@gmail.com o el Whatsapp: 8310-8383.



· FYGARO: es una plataforma de comercio en línea, que permite a cualquier persona vender en la Web, en una tienda física e incluso automatizar operaciones del día a día de la empresa. Al combinar la facturación, la contabilidad, los botones de pago y las tiendas Web, los usuarios han encontrado nuevas fuentes de ingresos para hacer crecer sus negocios.



Fygaro proporciona integraciones con PayPal, Klap y First Atlantic Commerce, para procesamiento de pagos y con DHL Express y Correos de Costa Rica para logística.



Por los primeros dos meses, la afiliación no tiene costo, posteriormente debe pagarse un monto mensual.



Su sitio Web es: www.fygaro.com y para soporte: https://support.fygaro.com.



También se encuentra disponible el WhatsApp: 4010-4646.



· Costa Rica Fashion Week: es una plataforma para diseñadores nacionales e internacionales, sin embargo, ante la emergencia nacional, el sitio se pone a disposición de Pymes y emprendedores, en el cual se puede registrar cualquier tipo de producto que desee ser comercializado. La plataforma posee una pasarela de pago, para comprar en línea. Para ingresar hágalo acá. Para más información: info@costaricafashionweek.org o el WhatsApp: 7224-8400.No requiere costo de afiliación.







· Compre PYME: creada por PYMES de Costa Rica, como una opción gratuita para que todos los empresarios que tengan o no presencia Web, cuenten con una vitrina virtual, en donde puedan ofrecer sus productos en línea y la persona consumidora acceda a la información, haciendo clic en el vínculo de cada empresa. Se pueden encontrar productos de todas las categorías, según las necesidades de los consumidores. Su sitio Web es: https://comprepyme.com/ . Para informacion se encuentra disponible el: Whatsapp: 8569 6565.



· Catálogo Correos de Costa Rica: esta es una plataforma sin costo de afiliación para el empresario, la cual integra tiendas virtuales que comercializan productos por medio del servicio Pymexpress de Costa Rica. La empresa que desea utilizar este servicio de exposición de productos y referencia a tiendas virtuales, debe enviar la solicitud al correo pymexpress@correos.go.cr con su logo. El catálogo es exclusivo para clientes de Pymexpress.



Para más informacion llamar al 2202-2900 o al 800-900-2000.



El MEIC informó que si no cuenta con página Web, puede acceder a: https://www.kolau.es/costarica. Siguiendo los pasos y de forma gratuita y automática, tendrá un sitio Web con una tabla de pago de PayPal cuyos ingresos podrá transferir a su cuenta bancaria.



El acceso a esta plataforma no tiene costo alguno y viene acompañado de talleres digitales y presenciales además de contar con soporte especializado a disposición de las empresas.



Servicios de entrega



Existen diversos medios de entrega a domicilio de los productos adquiridos por alguna de las plataformas anteriores.



Correos de Costa Rica ha implementado Pymexpress, el cual es un servicio de apoyo logístico para toda aquella PYME que cuente con su propia tienda virtual o venta en distintas redes sociales, a nivel local y que comercialice sus productos por medio de una plataforma electrónica, sea propia o contratada con un tercero.



Como parte de los beneficios, la PYME puede contar con integración informática con su tienda virtual, generación automática del número de rastreo; acceso, consulta y rastreo del envío, servicio de recolección y/o entrega de productos puerta o puerta o en sucursal. Se pueden realizar envíos de hasta 30 kg, la plataforma electrónica es 24/7, la cobertura es nacional y las Pymes cuentan con un precio preferencial.