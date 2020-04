La OIM hace un llamado a no dejar atrás a la población migrante durante pandemia

Por La Prensa (Panamá)



El Organismo de las Naciones Unidas para la Migración (OIM), a través de su oficina regional, hace un llamado a las autoridades de distintos países para que los migrantes sean vistos “como víctimas potenciales y como parte integral de cualquier respuesta efectiva de salud pública”. El comunicado, publicado el pasado 20 de marzo, manifestó que “el Covid-19 no discrimina, y tampoco debería nuestra respuesta, si queremos tener éxito”.



El comunicado resalta la necesidad de que las autoridades hagan “todo lo posible” para enfrentar la xenofobia en momentos de crisis, en particular cuando las personas pueden estar sujetas a discriminación o violencia relacionada con el origine y la propagación de la pandemia.



Las poblaciones migrantes y las personas en movimiento pueden enfrentar “vulnerabilidades particulares” debido a las circunstancias de viaje y las condiciones de vida y trabajo en las que pueden encontrarse. En muchos casos, los migrantes enfrentan obstáculos para acceder a atención médica.



La OIM insta a las autoridades, tanto a nivel estatal como local, de tomar las medidas necesarias para proteger la salud de todos los que vivan en condiciones inseguras, independientemente de su estado migratorio. Resalta, además, que si un migrante teme la deportación, la separación familiar o la detención, puede estar menos dispuesto a buscar atención médica o proporcionar información. Esto, durante un momento de pandemia mundial, podría significar un retraso en medidas de salud pública.



Finalmente, la OIM hace un llamado a que los migrantes se incluyan en las medidas que se están introduciendo para mitigar el gran impacto económico que tendrá el Covid-19 al rededor del mundo. El cierre de actividades puede afectar a trabajadores de bajos salarios y en condiciones informales.



“Solo con un enfoque inclusivo, que realmente no deje a nadie atrás, podremos superar esta crisis global de magnitud y proporciones sin precedentes”, cierra el comunicado. En Panamá, las autoridades sanitarias han recalcado que los servicios de salud están disponibles para todo el que lo necesite.