Costa Rica: Hotel Dreams suspende actividades a partir de este lunes sin despedir colaboradores

Por estrategiaynegocios.net



Al amparo de las disposiciones establecidas en la “Ley de Autorización de Reducción de Jornadas” que aprobó la Asamblea Legislativa y que autoriza a los patronos a reducir jornadas y salarios, la empresa no aplicará despidos y, por el contrario, estableció el siguiente esquema de pago a su empleados:



- Marzo del 2020 se les cancelará el 100% de su salario.

- Del 1 al 30 de Abril 2020, un 50% de su salario.

- Del 1 al 31 de Mayo 2020 un 35%.

- A partir del 1 de Junio 2020, un 25% .



Unido a ello, la empresa permitirá que los colaboradores permanezcan en sus casas hasta finales del mes de junio para apoyar las medidas dictadas por las autoridades de salud del país, en resguardo de la seguridad y protección de sus familias.



“La empresa está consciente de que nuestra principal prioridad son los colaboradores, un grupo de personas leales y comprometidas que merecen todo nuestro apoyo en momentos de crisis. No sabemos cuánto tenemos que esperar, pero tenemos la certeza de que se reactivará la actividad turística, los viajes, los empleos. Aquí estaremos; el mar, la playa, las puestas de sol siempre van a estar aquí”, dijo Carlos Hernández, director general de Ecos de Colores.



Por su parte, William Rojas, gerente general del Hotel Dreams, afirmó que esta decisión de la empresa “nos mantiene unidos como grupo, como una familia que somos, esperando que de esta emergencia salgamos pronto a generar empleo y desarrollo para esta zona, tal y como lo hemos hecho en estos años”.



El hotel permanecerá con un equipo reducido de colaboradores que estará a cargo del mantenimiento y la seguridad, con la idea de que se mantenga en óptimas condiciones, a la espera de que la situación de sanidad y de mercado permitan volver a recibir húspedes.



Con la apertura del Hotel Dreams en el El Jobo, en el cantón de la Cruz, se produjo una movilización económica y social, gracias a la donación al Estado costarricense por parte del grupo inversionista de un acueducto que le permitó a la zona disfrutar de agua potable.



Asimismo, la apertura del Hotel registró un incremento en el Índice de desarrollo Social (IDS,) según datos del MIDEPLAN, lo cual se ve reflejado en generación de empleo, creación de encadenamientos productivos, nuevas oportunidades educativas, desarrollo de la artesanía del lugar, así como el aumento en el tráfico en el aeropuerto internacional Daniel Oduber y un aporte importante a la Municipalidad de la Cruz, por concepto de pago de impuestos, a la seguridad social y al sistema tributario.