Juana Francisca Llano asumirá la Presidencia de Suramericana desde el 1° de abril

Por estrategiaynegocios.net



Toda su carrera profesional la ha desempeñado en Suramericana y, recientemente, ha contribuido a la consolidación de las operaciones de Seguros SURA en América Latina.

El nombramiento responde a la designación de Gonzalo Pérez Rojas como Presidente de Grupo SURA desde este 1° de abril, luego del anuncio de retiro laboral de David Bojanini.



La Junta Directiva de Suramericana anunció este jueves su decisión de designar a Juana Francisca Llano Cadavid como nueva Presidenta de la Compañía, cargo que asumirá a partir del 1° de abril de 2020. Sucederá en el cargo a Gonzalo Pérez, quien asumirá desde la misma fecha como Presidente de Grupo SURA, tras la decisión del actual Presidente, David Bojanini García, de iniciar su etapa de retiro laboral.



Juana Francisca se desempeña desde hace cuatro años como Vicepresidenta de Seguros de Suramericana, cargo desde el que ha contribuido a la consolidación de la operación regional de la Compañía, presente en 9 países de América Latina, con cerca de 21 mil colaboradores, más de 17.9 millones de clientes y que hoy se posiciona como la cuarta mayor aseguradora de origen latinoamericano, después de 75 años de historia.



“Nos alegra mucho esta designación de la Junta Directiva, al reconocer en Juana Francisca su calidad humana e inteligencia excepcional, la capacidad de transformar y su invaluable compromiso que, sin duda alguna, serán determinantes para garantizar un futuro promisorio y sostenible de Suramericana en América Latina”, comentó Gonzalo Pérez, presidente hasta el 1° de abril de Suramericana.



Su sucesora es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín), donde también hizo posgrados en Derecho Financiero y de los Negocios, al igual que en Responsabilidad Civil y Seguros; igualmente, cursó el Advanced Management Program, en Massachusetts Institute of Technology (MIT, Estados Unidos).



Toda la carrera profesional de Juana Francisca ha sido en esta Organización. Hace 16 años inició como Analista de Negocios Empresariales en Seguros SURA Colombia, luego se desempeñó allí mismo como Directora de Negocios Patrimoniales y Gerente de Negocios Empresariales. asumió su cargo actual en 2016, tras la adquisición de las operaciones de RSA en América Latina, que llevó a la creación de la oficina corporativa de Suramericana.



“Toda mi gratitud con la Junta Directiva al confiarme esta responsabilidad. Me siento muy comprometida para continuar de la mano de todos los equipos en América Latina por este camino de transformación como gestores de tendencias y riesgos, en procura de entregar bienestar y competitividad a las personas y a las empresas, más aún en la coyuntura actual que vivimos”, comentó Juana Francisca Llano este jueves, luego de conocer su designación.



En particular, para Suramericana y sus operaciones de Seguros SURA en América Latina, ha sido fundamental su aporte en la visión estratégica que hoy tiene la Compañía, como gestora de tendencias y riesgos, planteando una nueva mirada de esta industria y desarrollando una oferta que genera valor a los clientes desde la entrega de capacidades, como la autonomía, la salud, la movilidad, el hábitat y la competitividad.



Ella tendrá ahora la responsabilidad de liderar la evolución estratégica de Suramericana y sus filiales, con el fin de fortalecer el portafolio de las Compañías, a partir de entregar nuevas capacidades para llegar a mercados a donde la industria aseguradora tradicional no ha llegado en la región.