EE.UU. aprueba un tratamiento antimalaria para combatir el coronavirus

Por AFP



"Vamos a poder hacer que ese medicamento esté disponible casi de inmediato", dijo Trump a los periodistas.

La hidroxicloroquina es una droga para la malaria, que se usa también para una artritis muy seria, que es muy poderosa y está allí desde hace tiempo, así que sabemos que si las cosas no salen como lo planeamos no va a matar a nadie. Con una droga nueva eso no se sabe. Esta droga ha demostrado resultados muy alentadores. Vamos a hacer que esté disponible casi de inmediato”, anunció Trump.



“Ha pasado por el proceso de aprobación, ha sido aprobado. Lo redujeron de un tiempo de muchos, muchos meses a inmediato. Podremos hacer que ese medicamento esté disponible con receta”.



El tratamiento fue aprobado por la Food and Drug Administration (FDA), el organismo que supervisa la comercialización de medicamentos en Estados Unidos, precisó el presidente.



La FDA matizó sin embargo las afirmaciones del mandatario, limitándose a señalar que la cloroquina ya fue efectivamente aprobada para el tratamiento de la malaria y la artritis.



"El presidente nos pidió analizar de cerca este medicamento. Queremos hacerlo implementando un ensayo clínico extendido y pragmático para obtener informaciones y responder a todas las interrogantes que se plantean", dijo el director de la FDA, Stephen Hahn.



Éste señaló además que si bien la FDA está dispuesta a “eliminar todos los obstáculos” para acelerar las innovaciones también tiene la “responsabilidad” de “garantizar que los productos sean seguros y eficaces”.