Cómo ayudarle a tu equipo a cultivar habilidades sociales

“Antes de ser un líder, el éxito es tu crecimiento personal. Cuando te conviertes el líder, el éxito es el crecimiento personal de los demás” — Jack Welch



Hace muchos años, cuando fundé mi empresa JotForm, pensaba que el éxito se daría cuando encontrara la fórmula correcta. Si lograba aumentar mis habilidades técnicas y hacer XYZ, entonces podría lograr objetivos más claros y medibles. Pensaba que ser capaz de demostrar mis habilidades fue lo que me llevó a convertirme en un gran líder, pero el problema es que sólo estaba pensando en mi. Si podía convertirme en la versión más creativa, capaz e innovadora d eme mismo, entonces todo se acomodaría milagrosamente.



Esto es lo que he aprendido desde entonces: ayudar a tu equipo a manejar la inteligencia emocional y las habilidades sociales es tan importante, si no es que más, que mantener un ambiente laboral comprometido y productivo.

¿Qué son exactamente las habilidades sociales?

Piensa en todas las tareas demandantes y complejas que tu equipo realiza en el día a día, desde hacer reportes y responder correos hasta manejar clientes demandantes. Hay un elemento de estrés en todas estas actividades, interno o externo. No importa qué tanto amen su trabajo, hay momentos en los que todo esto los abruma. Todos hemos experimentado un exceso de estrés en algún punto, y más allá de la incomodidad, también afecta de manera negativa nuestro desempeño. Tal como lo escribe Rick Fernandez para el Harvard Business Review: “Como el trabajo es cada vez más demandante y complejo, y como la mayoría de nosotros ahora trabaja en ambientes 24/7, la ansiedad y la fatiga son muy comunes. En nuestros entornos laborales en los que predomina la presión, seguir siendo productivo y comprometido puede ser todo un desafío”.



Y aquí entran las habilidades sociales, la inteligencia emocional o la capacidad de construir resiliencia y de interactuar efectivamente con los demás. La flexibilidad, la resolución de problemas y la capacidad de comunicarte correctamente son fundamentales para manejar los sentimientos de tensión.

Cómo la resiliencia te ayuda a lograr el éxito

“El crecimiento y desarrollo de las personas es el propósito más importante del liderazgo”. — Harvey S. Firestone



Ser un líder significa crear un espacio de trabajo enfocado en el crecimiento y desarrollo personal de tu gente. Si hay algo que he aprendido en estos 13 años como CEO ha sido que enfocarte en la productividad sin el bienestar no te lleva a ningún lado.



Eric Garton sabiamente apunta en una historia para el Harvard Business Review que mientras la fatiga es un fenómeno común, es un problema de la empresa, no de la persona. Escribe: “Los directivos tienen que asumir la responsabilidad de crear el estrés que deriva en fatiga: cargas de trabajo intensas, inseguridad laboral y rutinas laborales frustrantes que incluyen demasiadas juntas y muy poco tiempo para trabajar. Una vez que los directivos confronten el problema a nivel organizacional, pueden usar medidas organizaciones para resolverlo”.





En otras palabras, si no haces que la felicidad sea una prioridad en la oficina, tu negocio sufrirá las consecuencias. Y con razón. Tal como lo pone Woodrow Wilson: “No estás aquí para ganarte la vida. Estás aquí para permitir que el mundo viva más ampliamente, con una visión más grande, con un espíritu más fino de esperanza y logro. Estás aquí para enriquecer el mundo, y te empobreces si lo olvidas”.



Internalizar la agresiva presión de crecimiento es fácil, pero aquí la cuestión: Cuando la gente siente que se preocupan por ella, su desempeño se va al cielo. Eso pasa porque los cimientos de tu empresa se construye sobre la empatía y la compasión en lugar de sobre tasas de conversión o sobre la necesidad de ser los mejores.



Durante el tiempo que he estado al frente de JotForm, me he comprometido a enfocarme en el crecimiento lento y sostenido que le permite a mi equipo trabajar horas saludables y vivir vidas satisfactorias fuera del trabajo. Esto también ha implicado implementar estrategias que mejoren su resiliencia.



Cómo ayudarle a tu equipo a manejar las habilidades sociales

John Maxwell, autor estadounidense y orador, argumenta que para agregar valor a los demás uno primero debe valorar a los demás. Como líder, debería ser tu prioridad el hecho de ayudar a las personas a parar y recargar a lo largo de su día, ¿pero cómo construir sistemas que lo permitan? En términos simples, esto se logra enfocándote en crear mini espacios a lo largo del día y siendo más flexible y consciente del tiempo de los empleados.



Disipa el mito del multitasking

Cuando los empleados dividen su atención entre diferentes tareas, la fatiga llega mucho más rápido. Mejor motiva a los miembros de tu equipo a enfocarse en trabajo profundo, o a llegar a un estado de flujo constante, en el que estén altamente concentrados en una actividad y sientan un profundo sentido de satisfacción.



Tal como he escrito anteriormente, cuando nos sentimos absorbidos por una sola tarea, no nos sobra atención para tener pláticas mentales inútiles o preocuparnos por problemas más allá de nuestro control. En lugar de pedirle a tus empleados que hagan 10 tareas diferentes, pídeles que dediquen bloques de 90 minutos a una tarea en específico.



Da prioridad a los tiempos libres

Ser claro y explícito con tus expectativas es importante. Conforme las distracciones digitales se apilan alrededor del trabajo, comunícale a tus empleados que no esperan que estén “siempre conectados”. Por ejemplo, yo le digo a mi equipo que se desconecten de Slack y que no respondan a los correos durante sus tiempos libres ni los fines de semana. Esto les permite desconectarse por completo y regresar más descansados y con energía. Promover el bienestar físico y mental de los empleados los hace sentirse más comprometidos, creativos y capaces de mostrar las habilidades de liderazgo necesarias.



Fomenta un ambiente de apoyo

Nada mejora o afecta la productividad y el desempeño como la felicidad. Por eso, el compromiso emocional debería tener un lugar central en tu empresa; es decir, ser abierto y estar genuinamente interesado en su desarrollo personal. Impulsar el apoyo correcto para tu equipo implica preguntarles sobre lo que hacen fueran del trabajo. Sé deliberado a la hora de abrir la puerta a la retroalimentación y de pasar tiempo desarrollando y reconocimiento sus capacidades y talentos.



Lo más importante: Cuando te enfocas en el bienestar de la gente, el ambiente entero cambia. La gente se carga de energía por el trabajo que hace y eso se nota. Siempre que estoy en una junta y veo el resultado de la creatividad de mi gente, sé que he tomado la decisión correcta. Y recuerdo la definición de Orison Swett Marden de lo que es el éxito “real”:



“No hay inversión que puedas hacer que te dé mejores resultados que el esfuerzo realizado para repartir rayos de sol y buena vibra en tu negocio”.