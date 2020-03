Costa Rica: Curso lectivo se extenderá hasta el 23 de diciembre

Por CRhoy.com, E&N



Así lo señaló Giselle Cruz, ministra de Educación, quien dijo que esa potestad la tienen ante situaciones de emergencia como la que vive el país en este momento, con 41 personas contagiadas del virus.



Además, señaló que los docentes tendrán la oportunidad de capacitarse y se les darán otras herramientas.



El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, indicó este lunes que a partir de este 17 de marzo se suspenden las lecciones en todo el país, tanto en centros público como privados.



De acuerdo con Alvarado, el cierre de centros educativos se mantendrá hasta el 13 de abril y durante todo ese periodo de tiempo las redes de cuido y comedores escolares permanecerán abiertos de modo que los niños no queden al cuido de adultos mayores y que las mujeres que laboran fuera del hogar, puedan seguir trabajando.



Los estudiantes deberán regresar a clases el lunes 13 de abril, es decir, después de Semana Santa.

También universidades

La Rectoría del Tecnológico de Costa Rica (TEC) acordó suspender el curso lectivo, tanto de grado como de posgrado, desde hoy lunes 16 de marzo, a partir de la 1:00 pm, hasta el domingo 29 de marzo inclusive.



La decisión rige para todos los campus, centros académicos y otras instalaciones en las que el Tecnológico de Costa Rica imparte programas y capacitaciones vía Fundatec.



También se suspendieron, por el mismo lapso, las actividades de extensión, el servicio de Residencias Estudiantiles, excepto en un número reducido de casos que serán determinados por la coordinación de ese servicio, y todas las asistencias estudiantiles.



Los profesores, por su parte, deberán acogerse a la modalidad de teletrabajo colectivo.



Personal de apoyo a la academia



Dado que la institución no puede cerrarse, por aspectos como elaboración de planillas, pago a proveedores y solicitudes de la Contraloría General de la República, entre otros, los funcionarios de apoyo a la academia deberán acogerse al teletrabajo en los puestos que así lo permitan; para ello deben organizar turnos con el fin de no dejar las oficinas desatendidas en ningún momento.



En el caso de las actividades que no son teletrabajables, el director y el coordinador de unidad deberán reducir en un 50 por ciento la presencia de funcionarios estableciendo turnos alternos de un día para que haya equidad.



Personas en riesgo



Las personas funcionarias que consideren pertenecer a los diferentes grupos de riesgo ante el coronavirus, deben presentarse a la Clínica Integral de Salud para la respectiva valoración y suministro del tratamiento en caso de que corresponda.



Durante este periodo, todos los campus y centros académicos permanecerán abiertos de 6:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes; los dos sábados y los dos domingos estarán cerrados.



Se recuerda la importancia de continuar aplicando las medidas de prevención, así como de mantenerse al tanto de los comunicados que se estarán enviando durante los próximos días.