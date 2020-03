La actividad deportiva mundial es paralizada

Por AFP

La ola de anulaciones y aplazamientos se extiende en el deporte debido a la epidemia de coronavirus, a imagen de la prestigiosa NBA y del circuito de tenis profesional, paralizados, con otras grandes competiciones entre interrogantes, como la Eurocopa-2020 de fútbol.

Las suspensiones

La UEFA convocó para el martes una videoconferencia con las federaciones europeas para decidir si mantiene o no la Liga de Campeones, en medio de los octavos de final.

Para la Eurocopa 2020, prevista entre el 12 de junio y el 12 de julio, en un formato excepcional con 12 países-sede, también hay muchas incertidumbres. El partido inaugural es el Italia-Turquía en Roma, capital del país más afectado de Europa por el covid-19, con 827 muertos y cerca de 12.500 casos.

Ya golpeado de lleno, el fútbol europeo recibió más noticias negativas en las últimas horas: Los positivos de dos jugadores de la Serie A, Daniele Rugani, de la Juventus, y Manolo Gabbiadini de la Sampdoria.

La Juventus está en cuarentena, incluido Cristiano Ronaldo, aislado en su isla de Madeira, pero que no presenta ningún síntoma de la enfermedad.

En España se ha detectado un caso de un jugador de básquetbol del Real Madrid, provocando la puesta en cuarentena del equipo, así como de la plantilla de fútbol, ya que utilizan las mismas infraestructuras para entrenar.

La UEFA anunció este jueves que los partidos de Champions Juventus-Lyon y Manchester City-Real Madrid del 17 de marzo quedan aplazados.

Cuatro equipos ya están en cuartos; París SG y Atalanta, que jugaron a puerta cerrada, y Atlético Madrid y Leipzig, que lo hicieron con público. La UEFA debe decidir sobre el Barcelona-Nápoles y el Bayern-Chelsea, previstos el 18 de marzo.

España ha prohibido los vuelos directos con Italia hasta el 25 de marzo.

Rudy Gobert y la NBA

En Estados Unidos la NBA suspendió el miércoles "hasta nueva orden" su liga regular, después del anuncio del primer caso, el francés Rudy Gobert de los Utah Jazz.

Ahora hay dudas sobre cómo finalizar la liga regular, que normalmente duraba hasta el 15 de abril, antes del comienzo de los play-offs.

El jueves la Fiba y la Euroliga siguieron a la competición estadounidense y suspendieron todas las competiciones europeas de clubes.

En tenis tomaron la iniciativa las autoridades locales, anulando el torneo de Miami, uno de los más prestigiosos del año tras los Grand Slams, tanto en categoría masculina y femenina.

En esquí, se anularon este jueves las dos últimas pruebas masculinas (gigante y eslalon), que debían celebrarse en Kranjska Gora (Eslovenia), por la proximidad con Italia, previstas este fin de semana. Esta decisión supone que el globo de oro lo gana el noruego Aleksander Aamodt Kilde.

La llama olímpica resiste

En medio de la ola de anulaciones, este jueves se encendió la llama olímpica en Olimpia, en ausencia de espectadores debido al coronavirus en Grecia, que tuvo este mismo día su primer fallecido.

En la sede de los primeros Juegos de la antigüedad, la antorcha se encendió con los rayos de un sol radiante y comenzará su andadura hasta Japón, para la ceremonia de apertura de Tokio-2020, el 24 de julio. Solo un centenar de invitados acudió al acontecimiento.

También las dudas rodean a los Juegos. "Una anulación es impensable", señaló la gobernadora de Tokio Yuriko Koike, este jueves, un día después de la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Como extraña superviviente, continúa disputándose la carrera ciclista París-Niza, hasta el domingo, con numerosas medidas de seguridad sanitaria, entre ellas las zonas de salida y llegada con los espectadores alejados de los ciclistas.

GP de Australia

El Gran Premio de Australia, primera prueba del Mundial de F1, prevista este domingo, también fue sacudido por el nuevo coronavirus, con la decisión este jueves de la escudería McLaren de retirarse tras constatar el positivo dado por uno de sus miembros.

Vuelta ciclista a Cataluña se aplaza

La Vuelta a Cataluña, que cumple 100 años, ha decidido aplazar la competición que iba a celebrarse inicialmente del 23 al 29 de marzo, dentro de las medidas para atajar la expansión del coronavirus en España.

"La edición 100 de la Vuelta a Cataluña no se podrá celebrar en los días previstos del 23 al 29 de marzo siguiendo las medidas de prevención del coronavirus decretadas por el gobierno (regional) catalán", informó la Volta en un comunicado.

"De acuerdo con las autoridades competentes se aplaza (la Volta) a una nueva fecha", añadió la competición.

La liga holandesa de fútbol suspendida hasta finales de marzo

La liga holandesa de fútbol fue suspendida al menos hasta el 31 de marzo incluido debido a la pandemia de coronavirus, anunciaron este jueves las autoridades.

"Todos los partidos de fútbol en la Eredivisie y la Keukendivisie (segunda división) previstos hasta el 31 de marzo son aplazados", declaró en un comunicado la Eredivisie.

Las fechas en la que serán jugados los partidos aplazados no son todavía conocidas.

La MLS suspende por 30 días

Un día después de la suspensión indefinida de la NBA, la Liga de fútbol de Estados Unidos (MLS) anunció el jueves que suspende todos sus partidos por un período de 30 días debido a la pandemia del coronavirus.

"Major League Soccer (MLS) ha suspendido los juegos por 30 días, efectivo inmediatamente, mientras la liga continúa evaluando el impacto de COVID-19 con su equipo médico y autoridades de salud", dijo la Liga en un comunicado.

La MLS señaló que "en el tiempo apropiado", la Liga y los equipos "comunicarán planes para la continuación de la temporada 2020 y actualizarán el estatus de los eventos de la liga".

Ciclista colombiano Fernando Gaviri confirma que tiene Covid-19

El ciclista colombiano Fernando Gaviria confirmó este jueves su caso positivo de coronavirus, en un video colgado en Twitter por su equipo, el UAE Emirates.

"Hola a todos. Sé que han habido muchos rumores con mi estado de salud, pero estoy bien. He estado acá en constantes exámenes que me han arrojado un resultado positivo de coronavirus, pero me encuentro bien", afirma en el video el ciclista colombiano desde Emiratos, donde se encuentra en cuarentena.

"Gracias al equipo. A todas las personas del hospital que me han atendido a la perfección. Estoy acá para evitar contagiar a más personas, para evitar que se siga propagando de la manera que va. Es para darles tranquilidad de que todo va bien y esperemos que todo se resuelva pronto", añade Gaviria.

Su equipo, que participaba en la Vuelta a Emiratos (UAE Tour), decidió quedarse en el lugar tras el fin prematuro de la prueba, cuyas dos últimas etapas fueron anuladas.

ATP suspende sus torneos seis semanas

La ATP anunció el jueves que suspende los torneos de tenis masculino durante seis semanas "debido a los crecientes problemas de salud y seguridad" derivados de la pandemia de coronavirus.

El covid-19, que hasta ahora ha infectado a más de 127.000 personas en todo el mundo y matado a más de 4.600, según un recuento realizado por la AFP, está causando estragos en el calendario del tenis y el deporte mundial.

El anuncio de la ATP se produjo poco después de la cancelación del Abierto de Miami, que siguió a la supresión a principios de semana del torneo de Indian Wells en California.