IBM, clave para EE.UU. en la lucha contra el Covid-19

Por Expansión

El Departamento de Energía de Estados Unidos anunció que la supercomputadora Summit, de IBM, se utilizará en la lucha contra la epidemia del coronavirus (COVID-19) que ya extendió su presencia.

Para intentar comprender nuevos compuestos tecnológicos como los virus, los investigadores en laboratorios ven cómo reacciona el virus en la vida real a la introducción de nuevos compuestos, un proceso que sería más lento si no se pudieran usar simuladores digitales. Al realizar las observaciones por computadora, los investigadores pueden reducir el riesgo de variables y observar si el virus tiene alguna mutación.

Puede leer: El Covid-19 se expande por Centroamérica

“Las simulaciones por computadora pueden examinar cómo reaccionan las diferentes variables con diferentes virus, pero cuando cada una de ellas puede estar compuesta por millones de datos únicos y combinarse, esto puede convertirse en un proceso intensivo usando hardware básico”, indicó Dave Turek, vicepresidente de informática de IBM Cognitive Systems.

Usando Summit, los investigadores simularon 8.000 compuestos en cuestión de días y se han identificado 77 compuestos de moléculas pequeñas, como medicamentos, que demuestran potencial para dañar la capacidad del coronavirus de infectar las células del huésped.

“Para obtener rápidamente los resultados de simulación necesarios, el uso de Summit redujo el tiempo a uno o dos días, mientras que con una computadora normal habría tomado meses”, escribió Jeremy Smith, director del Centro UT e investigador principal del estudio, en un comunicado.

De interés: Aerolíneas cancelan masivamente sus vuelos internacionales por COVID-19

“Nuestros resultados no significan que hayamos encontrado una cura o tratamiento para el coronavirus. Estamos muy esperanzado de que nuestros hallazgos proporcionarán un marco que los experimentalistas usarán para investigar más a fondo estos compuestos. Sólo entonces sabremos si alguno de ellos tiene las características necesarias para mitigar este virus”, agregó.

US Dept of Energy brings an ally into the fight against the COVID-19 epidemic: The IBM POWER9-based Summit—the world’s most powerful supercomputer https://t.co/VR4LwWQOBM pic.twitter.com/VnT0DKqRD0