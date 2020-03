Disney + prepara una serie precuela de La Bella y la Bestia

Por EUROPA PRESS

Disney + prepara su llegada a España con un amplio catálogo que incluye, además de títulos de Marvel, Pixar o National Geographic, varios proyectos de producción propia. A ellos se incorporará una nueva serie de imagen real de La Bella y la Bestia, precuela del remake de 2017 protagonizado por Emma Watson, y que seguirá las aventuras de Lefou y Gastón, de nuevo interpretados por Josh Gad y Luke Evans.

Según informa The Hollywood Reporter, Gad y Evans repetirán sus papeles en esta nueva serie de seis episodios, que ha sido creada por Eddy Kitsis y Adam Horowitz, responsables de Once Upon a Time. El propio Gad es otro de los co-creadores y productor ejecutivo de la ficción, que llegará de la mano de ABC Signature Studios.

La serie transcurrirá años antes de los eventos narrados en el remake, expandiendo hacia atrás el universo de La Bella y la Bestia y profundizando en los personajes de Gastón -villano y pretendiente de Bella-, y su ayudante Lefou. Por el momento, ningún otro actor ha confirmado su reaparición, de modo que habrá que esperar para comprobar si Emma Watson o Dan Stevens volverán como Bella y Bestia en la ficción..

Por su parte, el compositor Alan Menken, responsable de la música del filme de 2017, estaría en conversaciones con Disney para encargarse también de la parte musical de la nueva serie. Por el momento, ni Disney ni ABC se han pronunciado acerca del proyecto, sobre el que no existe información oficial.

La versión de acción real de La Bella y la Bestia recaudó más de 1.000 millones de dólares en la taquilla mundial. Su precuela no será la primera adaptación de grandes éxitos de taquilla al formato serie por parte de Disney, que incorporará al catálogo de Disney + las series de Marvel protagonizadas por She-Hulk, Loki o Mrs. Marvel, o el spin-off de Star Wars The Mandalorian.