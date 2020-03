México se prepara para un histórico 'día sin mujeres'

Por estrategiaynegocios.net



El Día Internacional de la Mujer llega a México en medio de una ola de violencia, donde matan al menos a 10 mujeres por día. La respuesta de las organizaciones feministas fue contundente: ‘Un día sin mujeres’, un paro nacional programado para este lunes que se prevé histórico.



La manifestación busca que de los 36,4 millones de mujeres que hay en México, miles de ellas se unan, paren sus labores y se tomen las calles para exigir justicia por las víctimas de feminicidio y por la igualdad de género.

Lea más: OCDE sugiere equiparar la tasa de empleo femenino a los niveles de Suecia



La iniciativa fue secundada por la secretaria de Gobernación (Interior) de México, Olga Sánchez Cordero, que dijo que las mujeres mexicanas “están muy enojadas” por los distintos tipos de violencia que sufren, y no con el Gobierno mexicano.





Más allá de las voces oficiales, lo cierto es que el Estado no ha logrado contener e investigar la violencia contra las mujeres. El año pasado en México se registraron 1.006 casos de feminicidios (homicidios de mujeres por razones de género), una cifra superior a la del año anterior.

Relacionado: 5 campañas publicitarias de impacto en el Día Internacional de la Mujer



De hecho, según el fiscal general de México, Alejandro Gertz, los feminicidios en ese país han crecido un 137 por ciento en los últimos cinco años.

El impacto de la protesta

En un escenario en el que todas las mujeres del país que realizan trabajos remunerados y no remunerados se ausentarán de sus labores el próximo 9 de marzo, se estima que las pérdidas económicas podrían alcanzar hasta 43.500 millones de pesos mexicanos, lo que representa el 50.7 por ciento del valor agregado total a la economía en un día, estiman Sergio Kurczyn y Guillermina Rodríguez, economistas de Citibanamex.



Los expertos aclaran que en su escenario central, prevén que el porcentaje de mujeres que se ausentará de sus labores productivas será de alrededor del 30% de la fuerza laboral femenina -aproximadamente de 6.6 millones de mujeres-, lo que generaría una pérdida económica directa de 7.400 millones de pesos.



“De 65 millones de mujeres que viven en México, 50 millones tienen 15 años de edad o más y de ellas únicamente 18 millones de mujeres están en actividades remuneradas y fuera del ámbito del hogar”, precisan.

Recomendado: Prudencia Ayala, la primera mujer en América Latina que aspiró a la presidencia de un país



En contraste, otra gran mayoría de las mujeres que trabajan, 23.7 millones, están confinadas al trabajo doméstico, remunerado y sobre todo no remunerado, o a empleos en otras actividades, pero sin remuneración.



“La medición de la actividad económica a través del Producto Interno Bruto (PIB), subestima significativamente el rol de la mujer, pues no considera el valor agregado que generan las actividades no remuneradas en el hogar, que a precios del mercado representan más de una quinta parte del PIB”, subrayan.



Agregan que el 9M privilegia la protesta por la violencia contra la mujer, si bien en el fondo de esa agenda están la profunda desigualdad y la discriminación de género, cuya implicación económica es central.





Subrayan que la mujer padece importantes desigualdades por ingreso en el mercado laboral, sin importar su nivel educativo.



“En México, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), si comparamos sólo a mujeres y hombres en trabajos de tiempo completo, encontramos que hay una diferencia de 14 por ciento en ingresos. Esa diferencia aumenta entre hombres y mujeres con educación universitaria”, recalcan.



Con información de EFE, AFP y Notimex.