Sector pesquero ‘arponeado’ por bajos precios en 2019

El sector pesquero en Nicaragua registró una caída del 2,3% en sus exportaciones en 2019 con respecto al año anterior, como efecto de una serie de factores, entre ellos la disminución de los precios internacionales del camarón de cultivo, el rubro líder de la canasta de mariscos que comercializa el país centroamericano en mercados de Estados Unidos, Europa y Asia.

De acuerdo con cifras preliminares publicadas en el sitio web oficial del Centro de Trámites para las Exportaciones (CETREX), del primero de enero al 31 de diciembre de 2019, Nicaragua exportó un total de US$219.2 millones en camarón de cultivo, langostas, pescado y otros productos del mar. Dicha cifra es menor a los US$224.5 millones exportados el año anterior.

En camarón de cultivo, la caída es del 2,5% ya que exportó US$80.6 millones en 2019 versus US$91.8 millones en 2018. Según los datos preliminares de CETREX, el precio promedio internacional del rubro cayó 12,2%.

Asimismo, en la categoría de Otros Productos del Mar, el organismo facilitador de las exportaciones registró una caída del 36,0%, ya que disminuyó de US$41.5 millones en 2018 a US$26.5 millones en 2019.

Por su parte el doctor Armando Segura, gerente general de la Cámara de la Pesca de Nicaragua (Capenic), señaló a E&N que el organismo gremial ha estimado una reducción del 5% en las exportaciones del sector pesquero en 2019 con respecto al año anterior.

“El producto líder es el camarón de cultivo, ya que representa más del 50% de las exportaciones. El sector pesquero de Nicaragua aporta alrededor de US$300 millones anuales y genera unos 35.000 empleos directos en toda la cadena productiva, incluyendo pescadores artesanales”, señaló Segura.

Al camarón de cultivo, en orden de importancia en la canasta exportadora, le siguen la langosta del Caribe, el pescado fresco -que se exporta a la Florida vía aérea-, el pepino de mar y caracol.

El gerente general de Capenic indicó que el camarón de cultivo se produce en el departamento de Chinandega, al occidente de la capital, en aproximadamente 12.000 hectáreas en producción, de un total de 20.000 hectáreas otorgadas en concesión a empresas nacionales y extranjeras.

Entre las empresas líderes del camarón de cultivo están Pescanova, Sahlman Seafoods y Aquacultura Torrecillas, entre otras.

“Nicaragua ha desarrollado una camaronicultura tecnificada y semi tecnificada y una capacidad de procesamiento con estándares internacionales y con certificaciones internacionales. En la actualidad, el país produce su propia larva en laboratorios, antes la importábamos de otros países, sobretodo de Panamá, de Colombia y de Ecuador, y ahora hasta exporta larva de camarón, por tanto, ha habido un desarrollo importante de esta actividad”, refirió.

El dirigente sectorial abogó por seguir fomentando la acuicultura y seguir creciendo en el camarón de cultivo. En ese sentido propuso extender la producción en las áreas concesionadas, pero que no están siendo explotadas, para incrementar la producción y la exportación.

Por otra parte, en la captura, procesamiento y exportación de la langosta del Caribe, las empresas líderes son grupo Pasenic (Pacific Seafood de Nicaragua), el grupo Central American Fisheries (CAF), Mar Azul, grupo Nafcosa y grupo Copescharlys (Charly Seafood).

“La langosta del Caribe representa aproximadamente unos US$75 millones. El 54% de la actividad recae en pescadores artesanales y el resto en la capacidad de las propias empresas. No hay que olvidar además que es la actividad económica más importante de decenas de comunidades indígenas, ubicadas a lo largo del litoral Caribe”, apuntó Segura.

En su opinión, Nicaragua y Honduras son los países líderes de Centroamérica en el procesamiento y exportación de la langosta del Caribe, así como del camarón de cultivo, junto a Panamá. También tiene un papel destacado en la pesca artesanal de caracol del Caribe, de pepino y pescado, aseguró el gerente general de Capenic.

Captura de atún

En las cifras preliminares de CETREX destaca un impresionante repunte de Pescado en 2019, tanto en volumen como en valor FOB, al pasar de 4.7 millones de kilogramos en 2018 a 16.8 millones de kilogramos el año pasado. En valor FOB, la relación es de US$33.3 millones a US$45.0 millones.

Segura opinó que se debe a una distorsión por parte de CETREX, ya que indicó que en esa categoría se incluyó en 2019 el rubro de atún, lo que no ocurrió el año anterior. Al respecto, explicó que son dos actividades distintas.

“El atún es una pesca de profundidad, cuya captura se realiza en aguas internacionales, por tanto no es el pescado que se captura en los litorales del Pacífico y del Caribe nicaragüense”, apuntó.

Refirió que la captura de atún es realizada por barcos de profundidad, los que operan bajo registro y bandera nicaragüense. “Son licencias que otorga el Instituto Nicaragüense de Pesca (Inpesca), en base a una cuota de atún que tiene el país. Nicaragua gana porque cobra por cada licencia concedida, genera empleos y permite que no pierda la cuota otorgada”.

El atún, por otra parte, indicó que es muy apreciado y se exporta a Centroamérica, Ecuador y a Europa. Al respecto, recordó que la planta de Calvo en El Salvador se abastece de barcos con bandera salvadoreña, nicaragüense y de otros países.

Segura indicó que las grandes exportaciones de pescado de Honduras y de Costa Rica provienen de proyectos industriales de tilapias, sin embargo Nicaragua ha quedado rezagada en esta labor y en estas iniciativas.

“En Nicaragua se podrían cultivar diferentes especies de pescados, tilapias, guapotes. Hay oportunidad de desarrollar la piscicultura porque somos un país con grandes recursos de agua, sin embargo no hay inversión en esa dirección”.

La Cámara de la Pesca de Nicaragua estima por otro lado que el país tiene el consumo per cápita más bajo de pescado, de 2,5 a 3 kilogramos por persona al año, mientras que en otros países de la región calcula que anda por el orden de los 4 kilogramos per cápita. El gobierno de Nicaragua, por su parte, es más optimista y señala 4 kilogramos per cápita.

Estiman crecimiento del 5%: Mejores perspectivas del sector en 2020

La Cámara de la Pesca de Nicaragua (Capenic) estima que en 2020 la producción del sector pesquero y las exportaciones aumentarán entre 4% a 5%, ya que prevén que los precios internacionales se estabilicen y mejoren con respecto a 2019.

Sin embargo, las autoridades de Capenic lamentaron que Nicaragua ha perdido competitividad en el sector pesquero, con relación a sus vecinos, ya que el país tiene los costos más elevados de energía eléctrica en la región y del precio de los combustibles.

A esos factores se suma la reforma tributaria de 2019, que elevó el pago mínimo de IR que deben enterar por adelantado las empresas, y por otra parte, incrementó la tasa patronal al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Hoy, por tanto, indican que producen a mayores costos.