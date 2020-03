Steven Spielberg le dice NO a Indiana Jones 5

Por EUROPA PRESS



Indiana Jones 5 está cada vez más cerca, con Harrison Ford de nuevo en el papel del intrépido profesor de arqueología. Sin embargo, por primera vez desde que la saga se iniciara con En busca del arca perdida en 1981, Steven Spielberg no estará al frente de la producción. En su lugar, Lucasfilm estaría en negociaciones con James Mangold (Le Mans '66) para ponerse al frente de la película.



Según ha informado Variety, el director, de 73 años, ha abandonado el proyecto después de 39 años, aunque seguirá ligado a él en calidad de productor. Como sustituto, Lucasfilm estaría pensando en James Mangold, un cineasta que ya se vio en una situación similar al retomar la franquicia Lobezno con Lobezno inmortal en 2013, y con el éxito de taquilla Logan en 2017.



Ganador del Oscar por La lista de Schindler y por Salvar al soldado Ryan, Spielberg abandona la saga guiado por una decisión personal, según informan fuentes cercanas al director. Así, el cineasta ha querido pasar el testigo de Indiana Jones a una voz más joven, capaz de dirigir la nueva cinta con una perspectiva renovada y fresca.



Mientras tanto, Harrison Ford, que acaba de estrenar La llamada de lo salvaje, está preparado para dar vida de nuevo al intrépido explorador. Según reveló el veterano actor, Indiana Jones 5 ahondará en el pasado de su personaje, relatando partes hasta ahora no reveladas de su historia. Ford también adelantó recientemente que la nueva cinta sorprenderá a los fans, dándoles algo que no esperan, e incluso que buscará parecerse a las películas de Marvel.



Indiana Jones 5 ha visto su estreno pospuesto en varias ocasiones, después de que Disney anunciara la película para julio de 2019. Finalmente, la película llegará a los cines en julio de 2021, ahora sin la huella de su creador.