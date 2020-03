Samsung Galaxy S20 tendrá acceso a 100GB de almacenamiento en Google One

Por estrategiaynegocios.net



El Galaxy S20 está protegido por Knox, la plataforma de seguridad móvil de Samsung, que protege el dispositivo desde el nivel del chip hasta el nivel del software. El Galaxy S20 también cuenta con un nuevo procesador para protección contra ataques basados en hardware.



Una alianza exclusiva entre Samsung y Google en la región de Centroamérica, Caribe, Ecuador y Venezuela brindará almacenamiento extra en tus dispositivos Galaxy y mantendrá tu información segura con Knox y Google One. Por la compra de tu Samsung Galaxy S20 recibes 24 meses gratis de acceso a Google One, que te brinda hasta 100GB de almacenamiento seguro.



Con la licencia de Google One puedes expandir el almacenamiento en tu Gmail, Google Photos y Drive, respaldo automático de contactos, fotos, mensajes y demás información en tu dispositivo, pudiendo agregar familiares a la cuenta para que compartan el beneficio con tu nuevo Samsung.



Registra tu factura en www.promocionesgalaxy.com y recibirás un código digital que se redime una vez que tu factura de compra del equipo quede validada, donde cualquier dispositivo Galaxy comprado en el período de la promoción puede darte entre 6 y 24 meses de uso a usuarios que no tengan Google One.



El código digital debe ser redimido antes del 31 de enero de 2021.



Alimentada por una batería grande e inteligente, la serie Galaxy S20 viene con un cargador rápido de 25 W, mientras que el Ultra también admite carga súper rápida de 45 W. [1] Toda la serie está equipada con almacenamiento estándar enorme (128 GB para S20; 128 GB y 512 GB para Galaxy S20 + y Galaxy S20 Ultra).



Con el S20, también puede experimentar la interfaz más clara, simple e intuitiva de Samsung con One UI. También puede usar el Galaxy S20 para controlar su hogar inteligente usando SmartThings, alcanzar sus objetivos de salud y bienestar con Samsung Health, hacer pagos con Samsung Pay en cualquier lugar y mucho más.



La serie Galaxy S20 presenta una nueva arquitectura de cámara que combina IA con el sensor de imagen más grande de Samsung hasta ahora, para brindar una calidad de imagen sorprendente. Con esta cámara, el Galaxy S20 hace que la experiencia de todo lo que amamos hacer con nuestros teléfonos sea más fácil y mejor: disfrute de la música personalizada para cada momento del día, vea videos como deben verse y juegue juegos estilo consola en cualquier lugar.