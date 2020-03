Las cinco frases de multimillonarios que puedes aplicar en tu vida

Por Entrepreneur

El éxito financiero, el éxito empresarial y el éxito personal, son habilidades que se pueden aprender y perfeccionar. Lo único que necesitas, es encontrar a una o varias personas que tengan el éxito que deseas para ti y modelar sus pasos, sus hábitos y su mindset.

Busca personas que te inspiren y que realmente admires, pero recuerda, preferentemente deben ser personas que tengan los resultados que algún día te gustarían obtener.

Puede leer: Las 5 reglas para un negocio exitoso, según el millonario Richard Branson

Estas son las frases de cinco multimillonarios que estoy seguro, podrás implementar en tu vida personal y laboral (ya seas dueño de negocio o no). Si te identificas con alguna de ellas, puedes investigar un poco más sobre las personas y ver, si realmente te identificas con ellos para modelar sus hábitos y buenas prácticas.

1. Bill Gates (Microsoft) - “La vida no es justa, acostúmbrate a ello”

Bill Gates, es creador de Windows, el sistema operativo más utilizado a nivel global. A sus 39 años, se convirtió en el hombre más rico del mundo. Él sabía perfectamente que la vida no era justa, sufrió rechazos, malos tratos (por ser un nerd) y le cerraron muchas puertas. Sin embargo, nunca aceptó un “no” por respuesta.

2. Amancio Ortega (Zara, Bershka, Pull & Bear, entre muchas otras) - “Ideas pocas y claras”

Amancio es uno de los hombres más ricos del mundo. Ha logrado crear una empresa de rápida innovación, con una logística y oferta destacable, lo que le ha servido para marcar pauta en el mundo de la moda. Su secreto se encuentra en tener pocas ideas, pero claras. Lo que le permite mantener su foco y no divagar o no concretar ideas.

Recuerda, de nada sirve tener muchísimas y maravillosas ideas, si no las puede aterrizar y hacer realidad.

3. Mark Zuckerberg (Facebook) - “Encuentra algo que te apasione. En los días difíciles te hará seguir adelante”

Mark es un programador y empresario estadounidense conocido por ser el creador y presidente de una de las redes sociales más famosas del mundo, y por supuesto, por ser uno de los hombres más jóvenes dentro de los rankings de millonarios.

Este es el ‘vicio’ del fundador de Facebook

Si encuentras tu pasión y te dedicas a ello, no tendrás que trabajar ni un sólo día de tu vida, pues estarás haciendo diario lo que realmente te llena.

4. Warren Buffett (Berkshire Hathaway)… “la capacidad de decir NO, es una enorme ventaja para un inversionista”

Warren construyó una fortuna de 127 mil millones de dólares aproximadamente. Es un inversionista, empresario y filántropo estadounidense. Ha liderado la séptima compañía más admirada en Estados Unidos y ha incrementado su valor por acción en 2 dígitos.

El éxito de Warren como inversionista se debe a que él mismo crea sus reglas y jamás las rompe.

Sobre el tema: Warren Buffett: La educación financiera comienza en la infancia

Definitivamente saber decir “no” será una ventaja que tendrás como dueño de negocio o simplemente como persona ¿por qué? Porque habrás aprendido a pensar con la cabeza fría y no con las emociones, lo que te ayudará a evitar tomar malas decisiones y a no hacer cosas que realmente no deseas hacer.

5. Li Ka Shing (múltiples áreas de negocio) - “No fue suerte, he trabajado duro para lograr las metas que me propuse”

Él es el hombre más rico de Asia. Es creador de un gran imperio en Hong Kong y en más de 40 países, que abarca el sector de bienes raíces, construcción, banca, telecomunicaciones, hotelería, electricidad y muchos otros más.

Su determinación, ambición y su trabajo duro, se vieron motivados por la necesidad de mantener a su familia desde que tenía 15 años. Él trabajó más duro que otros por cumplir sus sueños, el poco dinero que le sobraba, lo invertía en su educación (comprando libros de segunda mano y luego los cambiaba con otras personas por otros libros). La suerte la crea uno mismo, con determinación, ganas y mucho, mucho trabajo duro. Esta es la filosofía de Li Ka Shing.