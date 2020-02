Presidente de Panamá: No queremos ningún favor de Europa, solo justicia

Por estrategiaynegocios.net

Tras la confirmación del regreso de Panamá a la lista negra de paraísos fiscales elaborada por la Unión Europea (UE), el presidente, Laurentino Cortizo, rechazó la decisión y pidió “trato justo”.

Cortizo calificó de “arbitraria” la decisión del bloque. Asimismo, solicitó que el país sea medido como las otras naciones. Recordó que varias empresas europeas se mantienen funcionando en el país y “no han tenido problemas”.

Este martes la UE volvió a incluir a Panamá entre las naciones que “no cumplen con lo establecido por el Foro Global para la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) en cuanto a intercambio fiscal y transparencia”.

Cortizo dijo que mantendrá conversaciones frente a frente con los países europeos, recalcando que Panamá se “está haciendo respetar”, aunque descartó por el momento, posibles medidas de retorsión.

"No queremos ningún favor de Europa, solo queremos un trato así como nosotros tratamos a sus empresas (…) solo queremos que a Panamá se le haga justicia", puntualizó Cortizo, durante la sanción de la Ley que establece y regula el teletrabajo.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) indicó, en un comunicado que la inclusión en la lista de paraísos fiscales “se realizó en base a mediciones del 2015 a 2018", sin contemplar los avances recientes que habría tenido Panamá en materia de transparencia.

La lista de la UE conlleva que los fondos del bloque europeo no puedan transitar a través de entidades panameñas.

Este es el segundo golpe que recibe el sistema bancario panameño en menos de un año luego de que en junio pasado el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) también colocara al país en su "lista gris" de paraísos fiscales.

Reclamos a la UE

La viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Erika Mouynes, aseguró que la UE no ha hecho una evaluación técnica a Panamá.

“Hasta el presente no ha venido ningún equipo técnico, no nos han preguntado nada específicamente. Entonces, no ha habido una evaluación técnica. Lo que hicieron (la UE) fue copiar los resultados que dio GAFI y OCDE y es lo que ahora publican”, afirmó en una entrevista con Telemetro.

La funcionaria lamentó que con estas inclusiones “se afecte la imagen de Panamá” y recordó que desde el escándalo de los “Panama Papers” el país “tiene una pésima reputación a nivel internacional y que con la inclusión en listas negras se válida la imagen negativa que se tiene del país”.

“Como país tenemos que manifestar nuestra inconformidad. No nos podemos quedar de brazos cruzados, hay que decirles, hay que llamarlos, Panamá tiene argumentos de sobra para mostrar los altos niveles normativos con que cuenta la legislación vigente”, expresó.

La funcionaria destacó que desde hace varios años, Panamá “viene trabajando para enfrentar la restricciones que plantea la UE” y que para mitigar el impacto sobre el país viajarán a Bruselas y visitarán los bancos para calmarlos.

Indicó que el país tiene un activo geopolítico estratégico y que tienen que darse su lugar. Mediante un comunicado, el ministerio de Relaciones Exteriores dijo que se están tomando acciones para dar seguimiento al tema al más alto nivel.

“El Gobierno ha dado la prioridad que el tema amerita y en forma ininterrumpida, los equipos de la Presidencia, mediante la Unidad de Competitividad de Servicios Internaciones (UCSI), la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Ministerio de Economía y Finanzas y Superintendencias, así como el Ministerio de Relaciones Exteriores y nuestro servicio exterior, se han establecido agendas y acciones concretas para llevar a cabo sendos planes con relación a las listas de países no cooperadores en materia fiscal, por un lado, y las listas de terceros países que representan un riesgo en la lucha contra el narcotráfico y lavado de dinero, por el otro”, puntualiza el documento.

¿Qué efectos tiene la inclusión de Panamá a la lista negra?

Relaciones Exteriores destaca que la consecuencia más relevante de estar en esta lista de la UE es que los bancos y otras entidades financieras de los Estados Miembros de la Unión Europea aplicarán “una mayor diligencia en las relaciones comerciales” que a los países considerados de alto riesgo.

Adicionalmente, las entidades que implementan fondos del bloque no podrán iniciar operaciones nuevas o renovar las existentes con entidades establecidas en países que han sido incluidos en la lista negra.

El Gobierno panameño insistió en que espera que los Estados Miembros de la Unión Europea sigan reconociendo los avances efectuados en materia de transparencia fiscal y compromiso con los estándares internacionales.

“Panamá reitera su compromiso con la transparencia fiscal internacional y el cumplimiento de estándares internacionales”, puntualiza el documento.

Con información de La Estrella de Panamá