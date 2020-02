‘Elimina Facebook’, la grave advertencia de Elon Musk

Por Yahoo Finanzas

El jefe de Tesla (TSLA) podría estar ocupado en el reciente repunte de su empresa en la bolsa, pero no se ha olvidado de su desdén con el gigante de las redes sociales Facebook.

En respuesta a un post en Twitter del actor de Borat, Sacha Baron Cohen, en el que pedía que Facebook fuera regulado por los gobiernos en lugar de ser “gobernada por un emperador”, Musk escribió: “#EliminenFacebook Es aburrido”.

Aunque Musk no explicó las razones para eliminar Facebook, puede que tenga algo que ver con los problemas del sitio con la privacidad.

En 2018, poco después de que viera la luz el escándalo de Cambridge Analytica, Musk eliminó la página oficial de Facebook tanto de Tesla como de SpaceX.

En aquel momento, dijo que no era una declaración política, sino que se debía a algo que lo inquieta con el sitio.

“No lo hice porque alguien me incitara a hacerlo. Simplemente no me gusta Facebook. Me pone los pelos de punta. Lo siento”, dijo.

El cofundador de Apple y el escritor Stephen King abandonaron Facebook

El tuit de Musk llega después de la decisión del escritor Stephen King de abandonar Facebook.

“Voy a dejar Facebook”, tuiteó King el 1 de febrero.

“No estoy cómodo con la avalancha de información falsa que su política de anuncios permite, ni tampoco confío en su capacidad de proteger la privacidad de sus usuarios”.

En julio del año pasado, el cofundador de Apple, Steve Wozniak le dijo a periodistas que la gente “debería encontrar el modo de salir de Facebook” debido a la forma que tienen de recolectar datos personales.