Estos son los alojamientos más deseados de Airbnb de la última década

En el 2010, empezamos la década con un lema: YOLO (you only live once o solo se vive una vez), y la terminamos con el acrónimo: FOMO (fear of missing out o miedo a perderse algo), de estas dos filosofías se agarra Airbnb para incentivar a más personas a hacer uso de la aplicación y vivir experiencias únicas.

Sea cual sea tu mantra, te compartimos algunos de los alojamientos que más aparecieron en las listas de deseos durante la última década.

2019: Propiedad excepcional con playa privada, Santa Catarina, Brasil, aparece en Wish Lists 275.862 veces

Aquellos que buscan una escapada secreta a la playa, no busquen más. Los huéspedes aman esta casa con vista al mar en Santa Catarina, que tiene lujosos acabados y servicios especiales como un asado al aire libre estilo brasileño, perfecto para hacer pescado fresco a la parrilla. Las actividades que los anfitriones ofrecen atraen a muchos, hay un barco de madera, tablas para surfear, y camastros para ver nadar a los delfines.

2018: Casa-Cueva Héctor, Santorini, Grecia, aparece en Wish Lists 254.773 veces

No hay duda de por qué esta casa en Santorini es una de las más populares del 2018. Ubicada en el acantilado de caldera, esta propiedad originalmente era una bodega de vinos y se convirtió en una casa vacacional. A los huéspedes les encanta el diseño de líneas simples con una cocina funcional y áreas comunes; en el exterior hay una veranda para tomar el sol y pasar el tiempo con tus seres queridos.

2017: Departamento White Breeze, Phuket, Tailandia, aparece en Wish Lists más de 204.110 veces

Aquellos que buscan descanso han encontrado el paraíso en esta espectacular villa en Tailandia. El hermoso paisaje permite que los huéspedes disfruten de un café frente a la puesta de sol en la terraza o en la alberca privada. No olvidemos que el personal te llevará papaya fresca recolectada de los papayos de la zona—modo relajación ¡activado!

2016: Suite Everview, Ciudad del Cabo, Sudáfrica, aparece en Wish Lists 28.305 veces

Este oasis frente a la playa con vistas de la Montaña de la Mesa se ubica en las costas del océano Atlántico y a unos minutos de la bahía de Camps. Pueden dormir hasta 6 personas, tiene una alberca con caldera y chimenea: perfecto para crear recuerdos con familia y amigos.

2015: Casa de árbol balinesa Bali, Indonesia, aparece en Wish Lists 271.887 veces

Esta casa del árbol privada, situada sobre una playa balinesa, es un sueño para aquellos que busquen un destino remoto. A los huéspedes les encanta tomarse una taza de té en la veranda con vista a las palmeras, enormes jardines y alberca. Cerca, hay un animado pueblo lleno de tiendas y restaurantes, o si lo prefieres, puedes quedarte en la propiedad e ir a la playa con los esenciales que te brinda el anfitrión.

2014: Cabaña Cob, Isla Mayne, Canadá, aparece en Wish Lists 152.918 veces

Esta casa-cueva única en su tipo en Canadá fue esculpida usando materiales sustentables y tiene todos los servicios de un retiro moderno. En el interior, los huéspedes amarán cada rincón de este hogar con acabados de madera a la medida; en el exterior, las ovejas y gallinas brindan huevos y leche fresca para el desayuno.

2013: La Famosa Casa Caracol, Isla Mujeres, México, aparece en Wish Lists 235.803 veces

Ubicada en un acantilado por encima de la playa, esta maravilla arquitectónica presume de una alberca privada y servicios especiales de conserjería. El diseñador Eduardo Ocampo le rinde tributo a las “montañas” de conchas marinas que se encuentran en la isla. Los huéspedes verán detalles de conchas marinas reales por toda la casa—desde la escalera en espiral asemejando el interior de una concha hasta corales decorativos. Sin duda, un alojamiento imperdible en este país lleno de maravillas turísticas.

2012: Casa fuera del mapa, Pioneertown, California, aparece en Wish Lists más de 98.796 veces

¿Necesitas una desintoxicación digital? Esta gema arquitectónica, ubicada en un remoto valle de un desierto en Pioneertown, tiene una huella de carbono pequeña pero que deja su marca. El diseño exterior es moderno y funcional, con paneles solares para la calefacción y electricidad de la casa. Los ventanales de piso a techo permiten que los huéspedes se relajen y disfruten la belleza natural que los rodea durante su estadía.

2011: Villa cerca de Florencia, Toscana, Italia, aparece en Wish Lists más de 3.686 veces

Escondida en las colinas de Chianti entre robles y olivares de ciento de años de antigüedad, esta granja convertida en villa palaciega tiene todos los servicios que deseas en unas vacaciones. Hay espacio para que duerman hasta 16 personas y ofrece un jardín botánico, alberca privada de agua salada y dos hornos de leña para hacer pizzas- buon appetito.

