Uber ingresa 28% más y reduce sus pérdidas

Por Bloomberg



Uber Technologies Inc. superó las expectativas de Wall Street el último trimestre, con un aumento de ingresos de 28% y una pérdida que fue más estrecha que las estimaciones de analistas.



Los ingresos brutos por transporte y entrega de alimentos para el cuarto trimestre fueron de US$18.100 millones, lo que demuestra que estos rubros siguen creciendo. La medida, que representa el valor total de los itinerarios recorridos, los pedidos de alimentos y otros negocios, recibe un monitoreo constante de parte de inversionistas.



El control del gasto ha sido especialmente efectivo. La compañía con sede en San Francisco reportó una pérdida ajustada de US$615 millones, en comparación con un promedio de US$713 millones de estimaciones de analistas compiladas por Bloomberg. La pérdida, que excluye intereses, impuestos y otros gastos, fue de US$817 millones en el mismo trimestre del año anterior. Las acciones subieron hasta 3.7% en la negociación bursátil extendida.



Uber está tratando de conectar más estrechamente sus diversos servicios y aumentar el uso entre los más de 100 millones de clientes que abren la aplicación cada mes. La compañía está invirtiendo en alquiler de bicicletas y patinetas eléctricas y experimentando con viajes en helicóptero y personal temporal.



Sin embargo, los nuevos negocios son caros, y los inversionistas han castigado a la compañía por quemar efectivo para impulsar el crecimiento. La acción, que comenzó a cotizar en bolsa en mayo, cotiza por debajo de su precio de oferta inicial. Uber dijo el jueves que su pérdida para el año usando principios de contabilidad generalmente aceptados fue de US$8.510 millones. La sorprendente cifra fue impulsada principalmente por la compensación de existencias y los costos únicos asociados con la OPI.



En el último año, Uber ha tomado medidas para controlar su hábito de gasto. Redujo los gastos de mercadeo, eliminó más de 1.000 empleos y abandonó algunas unidades de reparto de alimentos no rentables. Cerró la entrega en Corea del Sur y vendió la operación de entrega en India el mes pasado.



Durante el último informe trimestral, Uber dijo que publicaría una primera ganancia ajustada para el cuarto trimestre de 2021. El jueves dijo que había suficiente liquidez para lograr una ganancia ajustada el próximo año, pero no entregó un pronóstico.



El negocio de transporte fue rentable por sí solo en el cuarto trimestre, dijo Uber. La compañía perdió US$130 millones en sus "otros programas de tecnología", incluida la división de conducción autónoma, que es financiada por Uber, SoftBank Group Corp., Toyota Motor Corp. y otros.



Uber no reveló la cantidad que gastó luchando contra las iniciativas gubernamentales, como el Proyecto de Ley 5 de la Asamblea de California, una nueva ley que busca reclasificar a los trabajadores de la economía informal como empleados. Reguladores en Colombia, Londres y partes de Canadá han tomado medidas para prohibir el funcionamiento del servicio, y Uber, en la mayoría de los casos, está apelando las decisiones. Estados Unidos y Canadá representaron la mayor parte de los ingresos de Uber en el cuarto trimestre.