El consorcio surcoreano HPH construirá la Línea 3 del Metro de Panamá

El Consorcio HPH, integrado por las surcoreanas Hyundai Engineering & Construction y Posco E&C, fue declarado ganador de la licitación para la construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá.

El Metro de Panamá adjudicó el contrato mediante la Resolución MPSA-30-2020 con fecha 4 de febrero de 2020.

La resolución, sin embargo, puede ser impugnada ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas dentro del plazo de cinco días hábiles.

En la licitación participaron el Consorcio ACPC, formado por la compañía española Acciona y Power China; la china Railway Group Limited; y el Consorcio Línea 3, integrado por la española FCC y la mexicana CICSA.

Esta adjudicación se da tras meses de reclamos por los ofertantes ya mencionadas y los cuales fueron rechazados por la Dirección General de Contrataciones Públicas.

El HPH Joint Venture ofertó US$2.507.439.000.00 para la construcción del proyecto y es una de las apuesta del Gobierno para reactivar la economía del país.

El nuevo ramo va desde la terminal de Albrook hasta Ciudad del Futuro, en el distrito de Arraiján en las afueras de la capital panameña.

El gobierno pasado concreto un acuerdo con Japón para el financiamiento del proyecto que tendrá una extensión de 26,7 kilómetros y contará con 14 estaciones en esta primera fase.

Los planes del Metro de Panamá es llevar este masivo transporte de pasajero hasta el distrito de La Chorrera en una segunda fase que aún no se ha definido.

Reclamos desvirtuados

El pasado jueves, la Dirección General de Contrataciones Públicas no admitió dos reclamos en contra del informe parcial de la comisión evaluadora de la licitación pública.

Las acciones no admitidas fueron presentadas por los consorcios China Railway Group Limited Panamá y ACPC Línea 3 y, aunque por distintas razones, ambas están relacionadas con las evaluaciones que hizo la comisión a favor del consorcio HPH Joint Venture, integrado por Hyundai Engineering & Construction, Posco Engineering Construction y Hyundai Engineering Co.

La Dirección consideró, en ambas resoluciones de no admisión, que los reclamos no superaban la “etapa de admisibilidad” y ordenó el archivo de ambos expedientes. Además, advierte que la resolución de no admisión es de única instancia; es decir, que no permite apelación.

El reclamo del consorcio ACPC Línea 3 se fundamentaba, entre otros aspectos, en que la propuesta de HPH Joint Venture no cumplía aspectos técnicos de diseños del proyecto relacionados con trabajos de construcción ni la parte ambiental, entre otros.

El consorcio ACPC consideró que la comisión evaluadora “incurre en error” al aplicar la metodología de ponderación.

La Dirección de Contrataciones Públicas destacó que los reclamos de ACPC ya habían sido atendidos en un primer recurso que presentó el consorcio en contra del primer informe que elaboró la Comisión Evaluadora.

“Que habiendo sido publicado el primer informe (...) el accionante (ACPC) expuso sus pretensiones en su momento, todas dirigidas a cuestionar los aspectos de cuestionamientos de la estructura de financiamiento del consorcio...”, señala la resolución.

A raíz de los reclamos que se presentaron en contra del primer informe, la Dirección de Contrataciones Públicas ordenó, el pasado 13 de diciembre a la Comisión Evaluadora, realizar un segundo informe parcial que fue publicado en Panamá Compra el pasado jueves.

China Railway Group Limited Panamá, por su parte, sustentó su reclamó en que la Comisión Evaluadora no realizó las investigaciones y verificaciones de “forma cónsona” sobre la estructuras de financiamiento que presentó el consorcio HPH Joint Venture en el proceso de licitación.

“En su informe parcial, la Comisión Evaluadora no ha ofrecido ni el más mínimo nivel de detalle, ni precisión que permita a los demás competidores y al público en general conocer cómo llegó a la conclusión que la estructura de financiamiento del consorcio HPH Joint Venture no es condicional”, señala el reclamo de China Railway.

La Dirección determinó que los aspectos en que se fundamenta el reclamo de China Railway “fueron objetos de revisión y pronunciamiento de este despacho” y ha podido validar el procedimiento realizado por la Comisión Evaluadora y el Metro de Panamá.

El pasado jueves venció el plazo para la presentación de recursos en contra de la licitación que fue ganada por el consorcio HPH Joint Venture.

