Nuevo CEO de WeWork dice que tiene 'mucha suerte'

Por Bloomberg



Sandeep Mathrani sabe lo que es sacar a una empresa de problemas.



Su antiguo empleador, General Growth Properties, había sido vencido por la recesión económica de 2008. GGP, el segundo mayor propietario de centros comerciales en Estados Unidos, nombró a Mathrani como director ejecutivo en 2011, ya que surgía de lo que entonces era la mayor bancarrota inmobiliaria en la historia de EE.UU.



Seis años después, Mathrani vendió el negocio a Brookfield Property Partners LP en un acuerdo valorado en aproximadamente US$15.000 millones. Con el proyecto ganó una reputación de artista de cambio corporativo. “He tenido muchas oportunidades y mucha suerte”, dijo el año pasado durante un discurso de aceptación de un premio de la industria de bienes raíces.



Esa suerte seguramente será puesta a prueba en su nuevo trabajo en WeWork. La problemática compañía de espacios de trabajo compartido nombró a Mathrani, de 57 años, como director ejecutivo el sábado. Él reportará a Marcelo Claure, presidente ejecutivo de WeWork y jefe de operaciones de SoftBank Group Corp., propietario mayoritario de WeWork. En un comunicado, Claure elogió la “experiencia en recuperación” de Mathrani.



Adam Neumann, cofundador, inició WeWork en 2010 con el fin de alquilar espacios de oficinas de moda a empresas e independientes. Lo presentó como un negocio híbrido de bienes raíces y tecnología, una “red social física”.



Los inversionistas aceptaron la visión de Neumann, dándole miles de millones de dólares y en su mayoría autoridad sin control para establecer oficinas en todo el mundo. SoftBank, un conglomerado tecnológico japonés, era el mayor fiel y llevó la valoración del negocio hasta US$47.000 millones.



Pero cuando intentaron hacer pública la empresa matriz We Co. el año pasado, el plan se desmoronó rápidamente bajo el escrutinio de Wall Street. WeWork estaba gastando mucho más de lo que estaba generando en ingresos y tenía una letanía de conflictos de intereses aparentes con Neumann, quien recibió préstamos de WeWork ya que le pagaba el alquiler de los edificios que poseía. WeWork logró la salida a bolsa en septiembre y acordó cortar lazos con Neumann, lo que le valió un paquete de salida por valor de más de US$1.000 millones. SoftBank dijo que rescataría a la compañía con la organización de una financiación aproximada de US$9.500 millones.



El nombramiento de Mathrani tiene paralelos con la situación en otra startup unicornio, una vez acosada por la crisis. Uber Technologies Inc., cuyo mayor accionista también es SoftBank, reemplazó a su controvertido cofundador con Dara Khosrowshahi en 2017. Khosrowshahi, inmigrante iraní que alcanzó el primer puesto en el proveedor de viajes en línea Expedia Group Inc., tenía como responsabilidad domesticar la escandalosa cultura laboral de Uber y su modelo financiero de auge o caída. Ambos directores eran respetados en sus campos, pero en gran parte desconocidos fuera. Además, ambos tenían una sólida reputación como operadores comerciales capaces de aumentar las ganancias a un ritmo constante y ganar elogios de los inversionistas públicos.



Bajo Mathrani, WeWork se centrará en el alquiler de oficinas y se alejará de los proyectos iniciados por Neumann. Ha vendido unidades de negocios y otras participaciones, incluida una gran participación la startup enfocada en espacio de trabajo compartido para mujeres, Wing. WeWork también dijo que eliminaría unos 2.400 empleos.



El ánimo del personal en WeWork está bajo, y probablemente tomará años poner en orden las finanzas de la compañía. Un plan de negocios reciente estableció un objetivo de flujo de caja positivo para 2023. Podría llevar aún más tiempo cambiar la imagen de la empresa en la mente de inversionistas públicos.