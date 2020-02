Latam Airlines dejará la alianza One World desde el 1 de mayo

Por La Nación (Argentina)



A través de un comunicado, la firma explicó que "para seguir brindando una conectividad amplia y fluida a los clientes, Latam mantendrá los acuerdos bilaterales, el acceso a la red de destinos y los beneficios de los clientes con la mayoría de las aerolíneas miembros de One World".



En el texto difundido hoy, la aerolínea explicó también que "hasta el 30 de abril de 2020 inclusive, no habrá cambios en los beneficios recíprocos que se ofrecen en todos los vuelos de las aerolíneas miembros de One World".

Acuerdos

Luego detalló con qué otras aerolíneas de la alianza continuará su vínculo y adelantó que están avanzadas las negociaciones para la alianza con Delta, que compró el 20% de la compañía en septiembre pasado.



"A partir del 1 de mayo de 2020, Latam mantendrá sus acuerdos bilaterales existentes con la mayoría de los miembros de One World: British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Iberia, Japan Airlines, Malaysia Airlines, Qantas, Qatar Airways, Royal Jordanian, S7 Airlines y SriLankan Airlines".



Según informó Latam los beneficios que continuarán son:



- Compras de vuelos vía latam.com y los sitios web de aerolíneas asociadas a más de 1.000 destinos a nivel mundial.

- Acumulación y canje de millas de pasajero frecuente mediante los programas respectivos de fidelización.

- Acceso recíproco a salones VIP, sujeto a acuerdo final con cada aerolínea.

- Reconocimiento de nivel superior en los programas respectivos de pasajero frecuente, sujeto a acuerdo final con cada aerolínea.

- Con quien no continuará la alianza es con American Airlines. "A partir del 1 de mayo de 2020, los miembros de Latam Pass no acumularán ni canjearán millas en los vuelos de American Airlines, ni podrán acceder a los salones VIP de American Airlines. Sin embargo, Latam respetará todos los pasajes en vuelos de American Airlines que se hayan canjeado con millas Latam Pass antes del 1 de mayo de 2020, por hasta 12 meses después de esta fecha", detalló.



"Además, Latam continuará respetando la acumulación de millas, fuera del acuerdo de viajero frecuente, para los miembros de Latam Pass que hayan comprado pasajes en vuelos de American Airlines antes del 1 de mayo de 2020, por hasta 12 meses después de esta fecha", agregó.

El acuerdo con Delta llegaría en el primer semestre

Por otra parte, Latam explicó que desde hoy "trasladará sus operaciones en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (Nueva York) de la terminal 8 a la terminal 4, donde Delta opera a más de 90 destinos en Estados Unidos, Canadá y el mundo, facilitando conexiones más fluidas entre los vuelos de Latam y Delta. Los clientes de Latam Premium Business y los socios Latam Pass 'top tier' (Black Signature, Black y Platinum) también tendrán acceso a salón VIP en la Terminal 4".



"La aprobación regulatoria ha sido recibida por las autoridades en Estados Unidos y Colombia para los códigos compartidos anunciados en diciembre de 2019 entre Delta y Latam Airlines Perú, Latam Airlines Colombia y Latam Airlines Ecuador, respectivamente. Las filiales de Latam en Brasil y Chile también planean establecer acuerdos de código compartido con Delta durante el año 2020. Paralelamente, Latam está negociando acuerdos con Delta para establecer acceso recíproco a los salones VIP y beneficios de pasajero frecuente, lo que se espera concretar durante el primer semestre de 2020", agregaron sobre el acuerdo con su futuro socio.