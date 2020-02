La NFL se alista para festejar sus 100 años a lo grande

Por Bloomberg



Hace dos años, la National Football League era un tema candente de conversación en Estados Unidos por todas las razones equivocadas.



El furor sobre el mariscal de campo convertido en activista Colin Kaepernick y los ácidos comentarios en Twitter del presidente Donald Trump habían convertido el deporte en la última escaramuza de la guerra cultural.

Los ratings de televisión se estaban colapsando. Y horripilantes relatos de conmociones cerebrales sacudieron a los espectadores y llevaron a los padres a alejar a sus hijos del futbol. Un experto, Andrew Zimbalist, profesor de economía en el Smith College, declaró el fin de una era, dando voz a lo que era un refrán popular en ese momento: ¿es el futbol el próximo boxeo?



Hoy, esa pregunta parece ridícula. La NFL no solo ha detenido su caída, sino que está en auge de nueva cuenta, consolidando aún más su posición como el rey de los deportes estadounidenses. Sus ratings aumentaron durante la temporada más reciente por segundo año consecutivo, subiendo hasta un 7% en algunas redes, incluso cuando la visualización de televisión disminuyó en general. Un notable 41 de los 50 programas más vistos en la televisión el año pasado fueron juegos de la NFL.





Todo anterior llega en un momento propicio para la liga y su comisionado, Roger Goodell. Los derechos para transmitir el activo más codiciado del mundo de los medios de comunicación ahora están en juego por primera vez en una década, y las redes de televisión y las compañías tecnológicas 'ricas' en efectivo están haciendo cola para ganar miles de millones.



Goodell ha comenzado a renegociar acuerdos de televisión con CBS, Fox, NBC, ESPN y DirecTV por derechos que vencen en los próximos dos años. Dado que las compañías digitales como Apple y Google, de Alphabet, probablemente también entren por primera vez, los expertos dicen que la liga podría ganar hasta un 35% más que los aproximadamente US$6.500 millones por año que ahora recibe.



En resumen, lo que significa patrocinios corporativos y similares, el objetivo de Goodell de alcanzar US$25.000 millones en ingresos para 2027, de 16 mil millones de dólares en la actualidad y alrededor de US$8.000 millones cuando lo estableció por primera vez hace 10 años, parece cada vez más realista y tal vez incluso conservador.

La posición negociadora de la liga es increíblemente fuerte, dijo en un correo electrónico Dan Cohen, consultor de derechos de los medios de comunicación de la agencia deportiva Octagon.





A medida que el corte de cables continúa erosionando el negocio del cable y los deportes se vuelven cada vez más críticos para mantener una audiencia en vivo, la NFL sigue siendo la joya de la corona.



El cambio parece deberse a una serie de factores, y no es lo menos importante el hecho de que la conversación sobre las conmociones cerebrales y las protestas políticas ha disminuido. Las apuestas deportivas legales, que ahora se extienden por todo el país, probablemente también han ayudado.



Además, esta temporada vio la aparición de nuevas estrellas -el quarterback de los Baltimore, Ravens Lamar Jackson, y los dos jóvenes que llamaron en el Super Bowl del domingo, Patrick Mahomes, de los Jefes de Kansas City, y Jimmy Garoppolo, de los 49ers de San Francisco.

¿Todo se ha arreglado?

Por supuesto, quedan muchos problemas. La desconfianza pública por la liga y sus ejecutivos sigue siendo alta. Y el trauma craneal sigue siendo un gran problema para el deporte en su conjunto. La participación de los jóvenes en el futbol deportivo ha caído un 16% en los últimos seis años, según la Sports & Fitness Industry Association.



Zimbalista, que se especializa en el negocio de los deportes, admitió que la NFL está ahora en buena forma, pero dijo que una preocupación más amplia se cierne -la migración de la televisión en vivo hacia servicios de streaming, Youtube y videojuegos-.



La nueva generación que viene tiene prácticas culturales muy diferentes sobre sus hábitos de visión, dijo Zimbalist. Todos los deportes van a sufrir. Simplemente hay demasiadas opciones por ahí, demasiada competencia para que haya la misma atención a cualquier deporte.



También hay una posible batalla laboral. El acuerdo de negociación colectiva de la liga expira al final de la temporada 2020, y las negociaciones ya han comenzado entre la liga y su sindicato. La última negociación, en 2011, resultó en el paro laboral más largo en la historia de la NFL.



Aún así, la perspectiva de nuevos y más ricos acuerdos televisivos ya se ha incluido en las conversaciones y puede ayudar a facilitar un nuevo acuerdo. "Todos han visto cómo la 'paz' laboral a largo plazo ha ayudado a generar ingresos, de los cuales los jugadores se han beneficiado", dijo DeMaurice Smith, director ejecutivo del sindicato de jugadores.



De hecho, los analistas dicen que no pueden imaginarse a Fox, CBS u otras redes haciendo algo para poner en peligro sus derechos en un momento en que los usuarios de discos dejan la televisión en vivo por el mundo fracturado de la transmisión digital. Los cuatro principales socios de transmisión de la liga vieron ganancias de audiencia esta temporada. Los juegos de Fox aumentaron un 7 por ciento, ESPN aumentó un 6 por ciento y CBS y NBC aumentaron un 4 por ciento.



Es probable que los precios se empañen aún más con las ofertas de los servicios de streaming. Amazon actualmente paga alrededor de 65 millones de dólares para transmitir los juegos del jueves sobre una base no exclusiva, los derechos previamente mantenidos por Twitter.



No se espera que la NFL otorgue al servicio derechos exclusivos a los juegos, en parte porque la tecnología sigue siendo menos popular y menos confiable que la televisión cuando millones de personas ingresan.



La fuerza de la NFL sobre otras opciones publicitarias se puede ver incluso más allá de los juegos regulares. El borrador de la NFL de 2019 promedió 6.1 millones de espectadores durante tres días en abril, el doble de la media de los primeros 48 partidos de playoff de la Asociación Nacional de Baloncesto del año pasado. Incluso la combinación anual de la NFL, una serie de ejercicios para las perspectivas de la universidad, puntuaciones de calificaciones comparables a los juegos de baloncesto de la gran conferencia de la universidad.



"La NFL ha resistido algunos desafíos comerciales y legales difíciles tanto dentro como fuera del campo en los últimos 18-24 meses y ahora está disfrutando de una temporada muy competitiva con estrellas destacadas y argumentos sólidos", dijo Chuck Baker, un abogado que representó a los fondos de cobertura. el titán David Tepper en su compra récord de 2 mil 300 millones de dólares de los Carolina Panthers de la NFL.



Además de las clasificaciones récord de televisión y el dinero de los medios, los patrocinios corporativos están en su punto más alto, aportando 1.5 mil millones de dólares a la liga y sus 32 clubes la temporada pasada, según la consultora IEG.



"La NFL ha hecho un gran trabajo durante varios años en la transición de su marca de lo que era solo temporada regular, playoffs, Super Bowl, a una marca que existe los 365 días del año", dijo Adam Jacobs, director de marketing deportivo de Lowe's , que se unió a la NFL en enero pasado como socio después de que terminó una relación de 17 años con Nascar.