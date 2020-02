Competencia autoriza venta de conglomerado Scotiabank El Salvador

Por estrategiaynegocios.net

La Superintendencia de Competencia de El Salvador (SC) confirmó hoy que aceptó la solicitud de concentración presentada por los conglomerados Inversiones Financieras Imperia Cuscatlán y la operación de The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) en El Salvador.

En febrero de 2019, Scotiabank anunció la decisión de vender la operación salvadoreña pues obedecía a su estrategia de enfocarse en los mercados clave que pueden generar una mayor escala para el banco.

EL SALVADOR: Autorizan venta de Scotiabank y Scotia Seguros

En esa fecha se conoció además que el comprador era Inversiones Financieras Imperia Cuscatlán conglomerado que figura principal accionista de Banco Cuscatlán S.A. y Seguros e Inversiones S.A. (SISA).

Los intereses de The Bank of Nova Scotia incluían a Scotiabank El Salvador y Scotia Seguros.

De acuerdo con un comunicado de la SC, la concentración "no generaría una disminución significativa a la competencia" en la plaza.

"El Consejo Directivo de la Superintendencia de Competencia (CDSC) autorizó la solicitud de concentración económica presentada el pasado 4 de junio de 2019 por Imperia Intercontinental Inc., e Inversiones Imperia El Salvador, S.A. de C.V. y The Bank of Nova Scotia. Ahora Banco Cuscatlán, SISA, Scotiabank y Scotia Seguros formarán parte de un mismo conglomerado financiero", destacó la entidad.

RECOMENDAMOS: Cuscatlán se consolidará como el banco número dos de El Salvador

La Superintendencia agregó que está obligada por ley a realizar un análisis preventivo "ante una solicitud de concentración económica" para determinar si esta provocará una "limitación significativa a la competencia", situación que pondría en desventaja al consumidor.

El trabajo del regulador comprendió la revisión de la situación en 31 mercados como créditos (para consumo y vivienda), tarjetas de crédito (en los segmentos clásica, oro, platino y black), depósitos (ahorro y cuenta corriente) y seguros (vida, colectivo, incendios, transporte marítimo, robo y hurto, entre otros).

"Este análisis en particular implicó una evaluación del entorno competitivo al que se enfrentan estas empresas solicitantes y los efectos que tendría la fusión en los 31 mercados involucrados, profundizándose más en los que aumentarían de forma significativa su participación", detalla el comunicado.

La revisión, agrega, se enfocó en determinar si la operación resultaría en la eliminación de rivalidad entre los agentes involucrados. "La desaparición de un agente económico que impulsara la competencia en el mercado y una potencial presión al alza en precios, concluyendo que en ninguno de los mercados analizados existiría una disminución significativa a la competencia", destaca.

La entidad añade que aunque podrían darse motivaciones para aumentar los precios de tarjetas de crédito y créditos de consumo "se observó que en todos esos casos existen otros competidores importantes sobre los cuales no se proyectan aumentos de precios y hacia quienes los consumidores podrían optar en caso de darse un aumento", situación que genera opciones para elegir.

DESTACAMOS: Scotiabank monta su primera fábrica digital en Centroamérica en El Salvador

Desde su existencia la SC ha admitido y analizado 28 solicitudes de concentraciones económicas, ha autorizando 18 de ellas y ha emitido condiciones a nueve y ha denegando una.

“Estamos complacidos con la decisión de los reguladores y agradecemos la confianza depositada”, afirmó la semana pasada Imperia en un comunicado tras ser notificado del aval.

“Esta compra que representará la unión de dos grandes bancos y aseguradoras, reafirma nuestro compromiso con El Salvador y nuestro deseo de seguir invirtiendo en el desarrollo y crecimiento del país y de todos los salvadoreños. Esta noticia positiva ratifica que El Salvador es un país con condiciones favorables para invertir y con un futuro prometedor”, agregó.

DE INTERÉS:Banco Cuscatlán vuelve con la mira puesta en Centroamérica

De acuerdo con la empresa, tanto Scotiabank como Scotia Seguros continuarán operando en El Salvador sin cambios. "Los clientes de Scotiabank y Scotia Seguros, así como los de Banco Cuscatlán y Seguros SISA no se verán impactados ya que sus operaciones continúan de la misma forma en que lo han venido haciendo. Estaremos informando de los avances en el proceso oportunamente", dijo el holding.

Hasta noviembre de 2019, los activos de Scotiabank El Salvador sumaban: US$2.114 millones, mientras que los activos del Banco Cuscatlán de El Salvador ascendían a: US$1.714,3 millones. Con la suma de activos de Scotiabank, Banco Cuscatlán pasa del quinto al segundo lugar en el ranking bancario salvadoreño.