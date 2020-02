Guatemala ofrece a El Salvador un puerto en el Atlántico

Por estrategiaynegocios.net

Guatemala busca reforzar su relación bilateral con El Salvador. El lunes, durante una visita oficial, el presidente Alejandro Giammattei ofreció a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, la posibilidad de administrar un puerto en el Atlántico.

Giammattei catalogó a la iniciativa como un proyecto “sin precedentes” que frotalecerá el comercio entre ambas naciones.

El Salvador es el único país del istmo sin costas en el Atlántico y sus comercio en esa cuenca es gestionada por terminales de Guatemala (como Santo Tomás de Castilla) y Honduras (Cortés).

“Hemos ofrecido a El Salvador algo sin precedentes en la historia de la integración centroamericana. Hoy quiero anunciarlo públicamente: que vamos a explorar la posibilidad de que El Salvador tenga un puerto en el Atlántico guatemalteco”, informó Gimmattei.

La propuesta incluye entregar una concesión en la modalidad de Alianza Público-Privada (APP) a El Salvador. El gobierno de Guatemala espera que avanzar en temas de reglamentación para iniciar con el desarrollo de este proyecto lo antes posible.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, agradeció la oferta. “En el caso del puerto en el Atlántico, básicamente sería nuestra salida por ese mar; nuestras mercancías podrán ir al Atlántico y viceversa, algo que beneficiaría mucho a Guatemala y El Salvador”, dijo.

Guatemala cuenta en la actualidad con cinco puertos marítimos, de los cuales dos se localizan sobre el litoral Atlántico, que son el Puerto Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios y los otros tres en el Pacífico.

En tanto, El Salvador cuenta con dos puertos importantes: Acajutla, localizado en el occidente del país, y Puerto La Unión, ubicado en la zona oriental.

“Esto va a beneficiar muchísimo a El Salvador y Guatemala, toda la inversión para este puerto incluirá también beneficios para sus alrededores, empresas, hoteles, generando empleo y desarrollo económico para ambos países”, expresó el presidente Bukele.

Se ratifica el acuerdo de cielos abiertos

Giammattei y Bukele ostuvieron en San Salvador una bilateral donde ratificaron el acuerdo de cielos abiertos, el que calificaron como el inicio de una verdadera “integración centroamericana”.

“Esto abre muchas posibilidades para que las líneas aéreas bajen costos entre los dos países y se haga más expedito el paso”, dijo el mandatario guatemalteco.

Ambos mandatarios también dieron a conocer que están trabajando para que dentro de los próximos meses se puedan eliminar las fronteras terrestres entre Guatemala y El Salvador para que el paso de mercancías y personas sea más fácil, un paso adicional a la puesta en marcha de un acuerdo de cielos abiertos entre ambos países.

De acuerdo con los mandatarios esto será un proceso más largo ya que se deben de poner de acuerdo con diferentes instancias relacionadas con aduanas y comercio para que el pago de impuestos sea coordinado.

Aún así, aseguran que el paso libre de personas esperan lograrlo en un mes y el paso en aduanas para el tránsito libre de mercancías se logre dentro de los próximos tres meses, consigna la edición digital de Prensa Libre.

Los altos funcionarios indicaron que es factible la eliminación de estas fronteras ya que actualmente no existe ningún control. “Como sucede en Europa, si entré a Europa por España puedo irme a Francia y nadie me pide un papel, me piden un papel si salgo de Francia, es exactamente lo mismo”, agregó.

Al ser cuestionados de si esto facilitaría la migración irregular y el tráfico ilícito, Giammattei respondió: “La migración no la detienen los muros físicos, los muros de armas tampoco detienen la migración, lo único que detiene la migración son los muros de prosperidad”.

Bukele también agregó que de concretarse estos planes, también facilitaría el trabajo de las fuerzas de seguridad ya que las fronteras no serán usadas para evadir la justicia.

“Si alguien se pasa de Guatemala a El Salvador queriendo evadir alguna orden de captura, no estará evadiendo nada”, agregó indicando que las capturas se podrán hacer en ambos países.

De esta forma, las órdenes de arraigo podrían ser binacionales.

El presidente guatemalteco también dijo esperan homologar las penas y sanciones relacionados a delitos cometidos por integrantes de pandillas para evitar que el libre paso de fronteras sea utilizado a beneficio de estos grupos para evadir la justicia.

“Esto que vamos a homologar va a servir para que delincuentes de todos tipo, desde un marero hasta un funcionario corrupto no ocupe la extensa frontera que vamos a tener”, agregó Bukele

El presidente guatemalteco agregó que tienen la intención de proponerle al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que el proyecto del tren que ambos países tienen, pueda unirse en un solo proyecto.