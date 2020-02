El peligro del famoso filtro de 'Qué____eres tú'

Por estrategiaynegocios.net

Un famoso filtro puede provocarte más problemas que risas.

“¿Qué villano de Disney eres?”. “¿A qué partido votas?”. “¿Cuántos años aparentas?”. “¿Qué producto de Mercadona eres?”. No, no son test de esos que abundan por Facebook, son una nueva moda que está arrasando en la sección Stories de Instagram.

Todos estas “pruebas” son idénticas: se trata de un filtro que se superpone a la cara de los usuarios y que muestra un cuadrado en el que aparecen las diferentes opciones (como los villanos Disney). Cuando los usuarios dejan pulsado el botón de grabación, las diferentes opciones pasan a toda velocidad como si fuera la ruleta de un casino, hasta que se para en una concreta.

Parece un inocente entretenimiento, pero podría estar ocultando una oscura iniciativa: recopilar el rostro de todos los usuarios.

Instagram es propiedad de Facebook, red social famosa por comercializar con los datos de sus usuarios (muchas veces sin ser consciente de ello, como ocurrió en el escándalo de Cambridge Analytica, en el que partidos políticos hicieron uso de datos provenientes de la red social que en teoría habían sido vendidos para realizar investigaciones universitarias.

Durante el fin de semana, The New York Times publicó una historia aterradora sobre una pequeña compañía llamada Clearview AI que puede identificar a la persona en una imagen que alguien sube a su servicio. El New York Times dijo que Clearviewtiene más de 3.000 millones de imágenes "extraídas de Facebook, YouTube, Venmo y millones de otros sitios web" y que más de 600 agencias de aplicación de la ley han comenzado a usarlo.

El informe plantea algunas inquietudes realmente válidas sobre nuestra privacidad: si existe una foto suya en algún lugar en línea, y usted participa en una protesta o una manifestación, entonces es posible que las fuerzas del orden público puedan subir una fotografía tuya en la manifestación, pasarla por Clearview y descubra fácilmente quién eres

Las imágenes de la mayoría de nosotros están en toda la web. Utilizamos fotos de perfil en lugares públicos como Twitter, LinkedIn, Facebook o Instagram. Y las empresas se han vuelto muy buenas para identificarte. Todo lo que necesita hacer es mirar los sistemas de reconocimiento facial ya existentes en Facebook y Google Photos. Pueden identificarlo fácilmente a usted y a sus amigos (o incluso mascotas) en las imágenes que hayas subido.

Puede desactivar el reconocimiento facial, pero puede que no impida que compañías como Clearview lo identifiquen. Después de todo, si buscas tu nombre en Google, puedes encontrar varias fotos tuyas, tal vez algo tan simple como una foto de perfil de un equipo deportivo en el que estabas de joven o simplemente la foto que has usado en varias redes sociales. Parece que esas imágenes son parte de lo que Clearview usa para identificar a las personas.

Aún así, detener la capacidad de Facebook de reconocer su rostro es al menos un paso para recuperar su privacidad. Así es cómo se desconecta esta opción.

