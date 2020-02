TikTok, cómo las marcas conquistan a la Generación Z

Por Marketing Directo



Esto es lo que en 2020 deben destinar los departamentos de marketing en España a la cada vez más popular plataforma TikTok si dentro de sus targets se encuentra la Generación Z. Así lo aseguran los análisis de mercado de We are Marketing, empresa del grupo WAM Global.



Esta aplicación para crear y compartir vídeos cortos está siendo un auténtico "boom" para los centennials y el número de usuarios que caen en las garras de esta plataforma sube como la espuma. El año pasado, esta red social registró más de 650 millones de instalaciones en todo el mundo, principalmente entre menores de 25 años.

Para Sara Rodríguez-Borlado, social media strategist en We are Marketing, "TikTok ha llegado para quedarse", y la aplicación ya está compitiendo con las grandes redes sociales del mercado como YouTube, Instagram o Snapchat. "Eso sí, con la novedad de que esta red social de origen chino, resuelve con total precisión la necesidad de los jóvenes de la Generación Z de crear y editar sus propios contenidos", apunta sobre la app, ya incluida en el ranking de las 5 apps más descargadas del primer cuatrimestre de 2019, y la única que no es de Facebook.





Por otro lado, desde We are Marketing destacan que, aunque su público masivo son los adolescentes, en 2020 aumentará el uso entre personas de más de 25 años.

Entre los puntos fuertes de TikTok, se encuentra su alta capacidad de viralización de contenidos y ya integran hashtags relacionados con los filtros y efectos que se pueden añadir a cada vídeo creado. Se trata de un espacio con mucho potencial para que las marcas desplieguen su creatividad y lancen contenido que conecte con los usuarios de la Generación Z y fomente las interacciones.



Al igual que otras redes sociales como Instagram, los influencers también son una gran baza dentro de esta plataforma como embajadores de marca.





Pero no todo se queda únicamente en la diversión, TikTok también es un canal de comunicación con potencial para crear campañas de concienciación, como la lanzada por la plataforma bajo el nombre #ForClimate para alzar la voz contra el cambio climático. El hashtag #TikTokDeportes que acompaña a los contenidos deportivos acumula más de 330 millones de visualizaciones y ya está generando influencers, resultados que las marcas relacionadas con el deporte deben tener muy presentes dentro de sus estrategias de marketing.



Algunos de los "tiktokers" más reconocidos en España son deportistas, como Sergio Ramos, quien acumula cerca de 300.000, o cantantes como Rosalía, con más de 200.000 o India Martínez, con unos 40.000. Entre los perfiles en castellano que gozan de más tirón dentro de esta red social destacan las cuentas del Barcelona y del Real Madrid, que suman entre las dos los 3,6 millones de suscriptores.



La marca Ralph Lauren apostó por esta plataforma para dar voz a su campaña #WinningRL, un caso de éxito que alzancó más de 770 millones de visualizaciones en todo el mundo, con vídeos que registran un elevado número de interacciones y una media que ronda los mil comentarios por post. Por otro lado, la campaña #DonettesMatchChallenge ha logrado a través de user generated content más de 3,6 millones de visualizaciones.

De igual modo, TikTok favorece el contenido transmedia, y es que muchas de las acciones que nacen en TikTok puede hacerse virales en otras redes sociales.



"TikTok es el principal destino para vídeos móviles de formato corto. Nuestra misión es inspirar la creatividad y brindar alegría", dice la página web de TikTok. "Y un entorno idóneo para la comunicación de marca", se podría añadir.