Huawei se asocia con TomTom como alternativa a Google Maps

La separación de Huawei de Google le ha obligado a asociarse con la empresa de navegación por satélite TomTom, según ha informado Reuters.



Aunque TomTom es conocida por fabricar sistemas de navegación para autos, desarrollará una aplicación de mapas para los móviles de Huawei tras haber perdido el acceso a la preinstalación de Google Maps.





La administración de Trump puso a Huawei en una lista negra comercial llamada "lista de entidades" en mayo de 2019, denominando a la compañía un riesgo para la seguridad nacional. Según Estados Unidos, Huawei está al servicio del espionaje del Gobierno chino por su supuesta estrecha relación — una acusación que la empresa ha negado rotundamente.



Estar en la lista negra de Trump significa que las empresas estadounidenses tienen que pedir permiso al Gobierno antes de negociar con Huawei. Y de estas, Google ha sido la más radical hasta ahora.

La prohibición todavía no es definitiva puesto que Estados Unidos ha concedido a Huawei prórrogas para que las empresas norteamericanas tengan una transición antes de desvincularse. Sin embargo, Google ya ha decidido que los nuevos móviles de Huawei no tendrán los servicios de Google. Como empresa holandesa, TomTom no tiene que cumplir estas restricciones.



Aunque los teléfonos antiguos de Huawei todavía funcionan con Android y, por ende, tienen acceso a las aplicaciones de Google, los nuevos modelos como el Mate 30 y el próximo P40 funcionarán con la versión de código abierto de Android y no tendrán apps de Google preinstaladas ni acceso a la App Store, incluyendo Google Maps.

Según ha informado un portavoz de Huawei a Reuters, el acuerdo se ha alcanzado desde hace un tiempo —sin especificar cuándo. Un portavoz de TomTom le ha dicho a Business Insider: "Podemos confirmar que los desarrolladores pueden usar ahora las API —interfaces de las aplicaciones— de los mapas de TomTom, el contenido de los mapas y los servicios de tráfico a través del portal para desarrolladores de Huawei". Huawei, de momento, se ha negado a hacer comentarios.





Google habría negociado Estados Unidos para conseguir una excepción a la prohibición del comercio con Huawei. Pero la tecnológica china no ha perdido el tiempo y ha estado preparándose para establecer un ecosistema de aplicaciones propio. La semana pasada Huawei anunció un fondo de US$26 millones para que los desarrolladores británicos e irlandeses creen apps para su tienda de aplicaciones.

Hasta ahora, Huawei ha estado promocionando su sistema operativo local Harmony OS. Sin embargo, los directivos han dado mensajes contradictorios sobre cuándo Harmony podría llegar a los móviles de Huawei. En noviembre del año pasado, el vicepresidente senior Vincent Pang dijo que podría estar listo entre los próximos 6 o 9 meses.