Multimillonarios del mundo tienen más dinero que el 60% de la humanidad

Por AFP



En 2019, los 2.153 multimillonarios que había en el mundo tenían más dinero que el 60% de la población del planeta, denuncia este lunes un informe de la oenegé Oxfam, que destaca la concentración de riqueza en detrimento en particular de las mujeres, primeras víctimas de la desigualdad.



"Esta enorme brecha es consecuencia de un sistema económico fallido y sexista que valora más la riqueza de una élite privilegiada, en su mayoría hombres" apunta la oenegé.



El informe anual de Oxfam sobre las desigualdades mundiales se publica tradicionalmente antes de la apertura de Foro Económico Mundial (WEF) de Davos, en Suiza, cita de la élite económica y política mundial.



El año 2019 estuvo además marcado por movimientos de protesta en todo el mundo, de Chile a Oriente Medio, pasando por Francia.



"Los gobiernos de todo el mundo deben tomar medidas urgentes para construir una economía más humana y feminista que valore lo que realmente importa para la sociedad", apunta Oxfam, que propone entre otras medidas poner en marcha "un modelo fiscal progresivo en el que también se grave la riqueza"



Según las cifras de la oenegé, en base a datos publicados por la revista Forbes y el banco Crédit Suisse -pero cuya metodología ha sido criticada por algunos economistas-, 2.153 personas tienen ahora más dinero que los 4,600 millones de personas más pobres del planeta.



Por otra parte, la fortuna del 1% de los más ricos del mundo corresponde a más del doble de la riqueza acumulada de los 6.900 millones de personas menos ricas, es decir un 92% de la población del planeta.



"Las mujeres están en primera línea de las desigualdades a causa de un sistema económico que las discrimina y las encierra en los oficios más precarios y menos remunerados, empezando por el sector de los cuidados", afirmó por su parte Pauline Leclère, portavoz de Oxfam France, citada en un comunicado.



Según los cálculos de Oxfam, el 42% de las mujeres en el mundo no pueden tener un trabajo remunerado por la carga demasiado importante de trabajo de cuidados en el ámbito privado o familiar, frente a solamente el 6% de los hombres.



Pese a que cuidar de los demás, cocinar o limpiar son tareas esenciales "la pesada y desigual responsabilidad del trabajo de cuidados que recae sobre las mujeres perpetúa tanto las desigualdades económicas como la desigualdad de género", afirma la oenegé.



Oxfam cifra el valor monetario del trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres de más de 15 años en US$10,8 billones cada año.