FMI: Acuerdo comercial China-EE.UU. reducirá la incertidumbre global

Por estrategiaynegocios.net



El acuerdo económico y comercial de fase uno firmado recientemente por China y Estados Unidos reducirá la incertidumbre que ha impedido el crecimiento económico global, dijo el viernes 17 de enero la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.



Sin embargo, la ejecutiva añadió que esto no significa que se eliminarán completamente las preocupaciones.



Georgieva señaló que la organización está haciendo algunas proyecciones sobre el impacto de esa mayor certeza, las cuales se compartirán el lunes como parte de la Perspectiva Económica Mundial que se dará a conocer en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.



El FMI espera que el acuerdo comercial respalde el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de China, llevando al país a un crecimiento mayor al seis por ciento en 2020, en lugar de por debajo de esta cifra.



Asimismo, Georgieva advirtió el pasado octubre que las tensiones comerciales estaban "afectando" el crecimiento global, en un momento en que la economía mundial atravesaba una "desaceleración sincronizada".



Según el cálculo anterior del FMI, el efecto acumulativo del conflicto comercial entre Estados Unidos y China, si no se toman medidas, podría significar una pérdida del 0,8 por ciento del PIB mundial, o alrededor de US$700.000 millones estadounidenses para 2020.



La directora gerente advirtió también que se ha reducido la incertidumbre, pero no se ha eliminado completamente.