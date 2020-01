Honduras: En EE.UU. cuestionan la no renovación de la Maccih

Por La Prensa de Honduras



El anuncio de la no renovación del convenio de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) ha sido cuestionada por diferentes sectores del país.



El Gobierno de Honduras y la Organización de Estados Americanos informaron el viernes que el diálogo iniciado -en diciembre pasado- con la OEA para una segunda etapa de la Maccih, concluyó sin ningún acuerdo entre las partes.



Las funciones de la Maccih, que se instaló el 2016 en Honduras finalizan hoy, cuatro años después de que el presidente Juan Orlando Hernández firmara el convenio de creación de la Misión con el secretario general de la OEA, Luis Almagro.



La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), Julieta Castellanos dijo que “se ha impuesto el poder de las élites políticas y son los procesos que hay cuando una alta concentración está en poder de una minoría”.

Para el expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y del Cohep Luis Larach, “el acompañamiento de la Maccih debe continuar, debemos continuar trabajando contra la corrupción y la impunidad”.



“Se confirma el retroceso en la lucha contra la corrupción”, dijo el sociólogo hondureño Eugenio Sosa. Considera que sin la Maccih, los entes hondureños de justicia, comenzando por el Ministerio Público y una de sus unidades en investigar la corrupción, se verán mermados y, otros, como los juzgados anticorrupción, podrían desaparecer.



El cardenal Óscar Andrés Rodríguez dijo que el fin de la Maccih representa un dolor para el país.



Exhortó a los tres poderes del Estado que en este año tomen en serio la lucha contra la corrupción.

Reacciones en Estados Unidos

El secretario asistente interino para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael G. Kozak, escribió en Twitter: “Profundamente decepcionados con #Honduras que no cumplió con su compromiso de extender @OEA_MACCIH, una misión solicitada y diseñada por Pres. Hernández, y fuertemente apoyada por los hondureños. #Honduras no presenta una alternativa creíble contra la corrupción”.



Según el senador demócrata por el estado de Vermont, Patrick Leahy, el fin de la Maccih “es la última evidencia de que no se toma en serio la detención de la corrupción” en Honduras.



James McGovern, miembro de la Cámara de Representantes, opinó: “Estoy profundamente consternado porque @JuanOrlandoH se ha negado a renovar @OEA_MACCIH. La corrupción y la impunidad son generalizadas en #Honduras. El propio hermano del presidente es un narcotraficante condenado. Esta es una gran derrota para el estado de derecho y tendrá consecuencias”.

Compromiso

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, dijo ayer que este poder del Estado tiene compromiso con continuar la transformación de la justicia y ponerle punto final a la impunidad.



A través de la cuenta oficial de Twitter del Poder Judicial, Argueta dijo: “La tarea del Poder Judicial de Honduras, y la aplicación de los principios que lo mueven continuará invariable en el juzgamiento de los hechos sometidos a su conocimiento. Seguimos comprometidos con la transformación de la justicia y el fin de la impunidad”.



También agradeció la labor de la Maccih y aseguró que dejó legados como el circuito judicial en materia de corrupción, unidad de protección de funcionarios y capacitaciones a gestores de justicia. Asimismo, aseveró que la Corte seguirá con procesos de selección de jueces y demás funcionarios afirmando que serán rigurosos y la obtención de una nueva Ley Orgánica y Carrera Judicial.