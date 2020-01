Influencers de Instagram: Los hombres cobran hasta un 49% más que las mujeres

Por Portaltic/EP



Los creadores de contenido en Instagram acusan una brecha salarial en favor de los hombres, que se traduce en un 27% más en las historias promocionales o un 49% en el caso de un formato de publicación, historia y vídeo no IGTV.



La encuesta realizada por HypeAuditor recoge las respuestas de 1.600 'influencers' o creadores de contenido en la red social Instagram, procedentes de 40 países, y que se dividen en cuatro niveles según los seguidores: microinfluencers (entre 5.000 y 20.000), influencers de nivel medio (entre 20.000 y 100.000), macroinfluencers (entre 100.000 y un millón) y megainfluencers y celebridades (más de un millón).



Los datos de HypeAuditor indican que a nivel global el número de mujer y hombres influencers es similar: hay un 50,5% de creadoras y un 49,5% de creadores.

La empresa recoge en su informe que en el formato de publicación promocional, el pago medio a los hombres con más de US$1.411 frente a los US$1.315 a las mujeres (una diferencia del 7%).



Siguiendo con las publicaciones, en el caso de los hombres macroinfluencers y megainfluencers, el pago medio es de US$2.643, mientras que las mujeres de las mismas franjas reciben de media US$2.420.



La diferencia sigue en el caso de las historias promocionales. Con una diferencia del 27%, la media de pago a los hombres se sitúa en los US$809, mientras que las mujeres cobran US$633.



En esta categoría, la prevalencia de pagos más altos a los hombres se aprecia en las franjas de influencers de nivel medio y megainfluencers, donde alcanza el 92% y el 30%, respectivamente. No obstante, en la franja de los microinfluencers, las mujeres cobran un 47% más que los hombres (US$28 por historia frente a US$19).



La brecha de pago se amplía en el caso del formato promocional que combina la publicación y la historia. De media, la diferencia se incrementa hasta el 49,6%: US$3.051 para los hombres y US$2.040 para las mujeres.

En esta categoría, la mayor diferencia aparece en las franjas más altas. Así, la diferencia alcanza el 53% en el caso de los macroinfluencers, con pagos de US$2.920 en los hombres y de US$1.909 en las mujeres; y el 49% en los megainfluencieres, con un pago medio US$8.842 para los hombres y de US$5.915 para las mujeres.



Un cuarto formato promocional (publicación, historia y vídeo no IGTV) recoge de nuevo la diferencia entre los pagos a mujeres y hombres. De media, un creador hombre recibe US$4.042 frente a los US$2.704 de las mujeres (un 49% más).



La diferencia más amplia se encuentra en la franja de los influencers de nivel medio, que asciende hasta el 125%. Los pagos medios para hombres son de US$1.122 mientras que para las mujeres, de US$499.

El informe destaca que las diferencias apreciadas no se pueden vincular a la mayor presencia de creadores de contenido de un sexo determinado, dado que las cifras son equivalentes.



No obstante, indica que al tratarse de un sector no regulado, son los propios influencers quienes establecen los precios y posteriormente se acuerdan los pagos finales en una negociación.

Puede leer el estudio completo en este link