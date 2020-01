Astronautas completan caminata espacial sin luz ni cámara

Por El Nuevo Herald



Fue la segunda vez que Jessica Meir y Christina Koch salieron juntas del laboratorio orbital. En octubre protagonizaron la primera caminata espacial exclusivamente de mujeres.



Las astronautas apenas habían empezado a reemplazar las baterías cuando la unidad de cámara y luz de Koch se soltó y no pudieron volver a colocarla en el casco. El centro de control de misión les dijo que simplemente la quitaran, en lugar de desperdiciar más tiempo, y continuaran con el trabajo. “Sólo ten cuidado”, pidió el centro a Koch. “Estás perdiendo esa protección adicional”.

Momentos después, Koch aseguró a los controladores de vuelo que contaba con suficiente luz. Las astronautas completaron todas sus labores e incluso se adelantaron al colocar dos baterías nuevas y retiraron cuatro viejas. La caminata espacial duró siete horas y media.



“Fue verdaderamente increíble para Christina y para mí estar allá afuera otra vez”, comentó Meir.



Meir y Koch tienen una última caminata espacial programada para el próximo lunes. Ello representa un total de cinco paseos en el espacio como parte de las labores para instalar seis baterías nuevas y retirar 12 viejas.



La NASA está reemplazando 48 baterías de níquel-hidrógeno de décadas de antigüedad afuera de la Estación Espacial Internacional con unas de iones de litio que son más poderosas y duran más, y de las cuales sólo se necesita la mitad. Las baterías forman parte de la red de energía solar de la estación y mantienen todo funcionando cuando se encuentra en el lado oscuro de la Tierra. El último lote de baterías nuevas debería ser enviado en los próximos meses.



Koch está a tres semanas de terminar una misión espacial de 11 meses, la más larga para una mujer. Ha vivido 400 kilómetros (250 millas) sobre la Tierra desde marzo del año pasado. Meir arribó a la estación espacial en septiembre.







As today's spacewalk ends, @Astro_Jessica thanks her @Space_Station crewmates & the @NASA_Johnson team and congratulates "the Turtles," the newest members of the astronaut corps who graduated last Friday: "We are so excited to witness your contributions to human spaceflight." pic.twitter.com/DrWJ1pohvg