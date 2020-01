Pinterest se convierte en la tercera red social de EEUU, según eMarketer

Por AFP

Pinterest, la aplicación que permite compartir fotos, recuperó el lugar de la tercera red social de Estados Unidos en 2019, por delante de Snapchat, y la distancia se ampliará aún más, según la firma eMarketer.



"Mientras Snapchat se dirige a un público esencialmente joven, Pinterest tiene un atractivo más universal, lo que le ha permitido avanzar significativamente en franjas de edad muy diversas", dijo Nazmul Islam, un analista de la empresa encargado de las previsiones.



Con sus filtros como el ya icónico de perro, que transforma el rostro humano en una caricatura canina, con la lengua afuera y las orejas caídas hacia adelante, Snapchat logró arrebatar el tercer lugar a Pinterest en 2018, a pesar de un rediseño de la aplicación que le valió la pérdida de suscriptores.



El rebote de 2019 hasta los 80,2 millones de usuarios activos (que ingresan a la red al menos una vez al mes) no fue suficiente frente a los 82,4 millones de usuarios de Pinterest.



En esta aplicación se puede fijar ("to pin" en inglés) sobre tableros virtuales fotos relacionadas con las áreas de interés del usuario (recetas de cocina, moda, decoración, viajes...).



Pinterest, a doble camino entre una red social y un motor de búsqueda, es utilizado por muchas marcas que ponen fotos de sus productos para tratar de atraer clientes.



Desde 2015, es posible agregar un botón de "comprar" a la aplicación. Facebook, la red social fundada por Mark Zuckerberg, e Instagram, la aplicación basada en la fotografía que Zuckerberg adquirió posteriormente, continúan en primera y segunda posición respectivamente, señala eMarketer, que no da cifras sobre el número de usuarios.



Este año, eMarketer estima que Pinterest llegará a los 86 millones de usuarios en Estados Unidos, contra 83,1 millones de Snapchat, y señala que esta "brecha continuará ampliándose hasta el final de nuestro período de previsión en 2023".



A nivel mundial, Pinterest dice contar con 250 millones de suscriptores. La acción de Pinterest, que comenzó a cotizar en bolsa en abril, aumentaba más de 9% a las 20H00 GMT.

