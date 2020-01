¿Cuál es el mejor consejo que ha recibido Warren Buffett?

Por El Economista (España)



Warren Buffett, presidente y consejero delegado de Berkshire Hathaway y posiblemente el inversor más exitoso de todos los tiempos, ha desvelado en su libro 'Cómo llegar: un libro de mentores" uno de los consejos más valiosos de cuantos ha recibido en toda su vida.

La lección, dice, la recibió hace 40 años por parte de uno de Tom Murphy, un alto ejecutivo de los medios de comunicación y exdirector general de Capital Cities/ABC. Este directivo, considerado por Buffett como uno de sus héroes, le animó a que mantuviera siempre la calma y no se dejara llevar por los impulsos.

"Siempre podrás decirle mañana a alguien que se vaya al infierno". Desde entonces, la frase forma parte del ideario del tercer hombre más rico del mundo.



El hecho de morderse la lengua, contar hasta diez y aplazar la reprimenda para el día siguiente le ha proporcionado a Buffett multitud de ventajas, especialmente dada su relevancia en un entorno donde cualquier reacción impulsiva puede viralizarse a la velocidad de Internet, sin apenas opción para retractarse. "Es una forma tan fácil de decirlo", continuó Buffett. "No has perdido la oportunidad. Sólo olvídalo por un día. Si te sientes igual mañana, díselo entonces - ¡pero no lo digas en un momento de ira!", apunta Buffett, tal y como recuerda la versión online de CNBC. No obstante, puede resultar fácil decirlo y muy complicado practicarlo. Por ese motivo, el Oráculo de Omaha recomienda practicar a diario la disciplina emocional, para que los nervios no jueguen una mala pasada en el momento más crítico.



Los libros de Warren Buffett están considerados una referencia en la literatura del management e inversión, como lo demuestra el trabajo editorial "Aprenda a invertir como Warren Buffett", donde se desarrollan siete reglas de oro para imitar al icono: Pensar como dueño; invertir a largo plazo; ignorar al mercado; definir el valor intrínseco, ambicionar empresas superiores, comprar a buenos precio y cuidar lo simple.

Con semejantes recetas, el inversor atesora más de US$82.500 millones, de los que el magnate ha prometido donar el 99% de su fortuna. Por lo pronto, en 2018, entregó a causas benéficas más de US$3.400 millones.