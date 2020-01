10 tips para usar menos plástico este 2020

Por El Financiero (México)



La medida en Ciudad de México forma parte de las reformas hechas a la Ley de Residuos Sólidos y entre los objetos para los que aplica esta ley se encuentran las bolsas, tenedores, mezcladores, platos, vasos y sus tapas, entre otros.



Aquí te dejamos 10 tips para usar menos plástico:



1. Si usas popotes de plástico, puedes cambiarlos por popotes reutilizables o compostables.



2 .Evita comprar botellas de plástico; rellénalas o usa termos.



3. Trata de no consumir desechables. Podrías cargar cubiertos de metal, o en su defecto usar compostables.



4. Intenta no comprar juguetes hechos de plástico.



5. Guarda los envases de vidrio: puedes usarlos para almacenar comida o como ornato, por ejemplo, un envase puede convertirse en florero.



6. Cuando vayas al 'súper', utiliza bolsas de tela o una mochila en lugar de consumir bolsas de plástico.



7. Recicla tus aparatos electrónicos o busca centros de acopio para darles un segundo uso.



8. Puedes hacer productos caseros para evitar la compra de plásticos, por ejemplo, pasta casera.



9. Procura comprar productos que tengan envases de vidrio en lugar de plástico, por ejemplo, bebidas que tengan envase de vidrio en lugar de plástico.



10. Puedes utilizar productos alternativos que no estén hechos de plástico, como cepillos de dientes de bambú o madera o prendas de fibras naturales. Marcas como Ralph Lauren y H&M han lanzado prendas hechas con materiales reciclables, incluso hay marcas locales como Renovare Ocean que hacen tenis con sargazo.



Con información de Secretaría de Medio Ambiente en la CDMX, concienciaeco.com