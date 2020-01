Frank Rubio se graduó como astronauta de NASA; podrá ser elegido para ir a Marte

Por El Diario de Hoy



El salvadoreño Francisco “Frank” Rubio se graduó este viernes como astronauta de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) en el Centro Espacial Johnson de la agencia en Houston.



Después de completar más de dos años de entrenamiento básico, él junto a sus 12 compañeros graduados se han vuelto elegibles para el vuelo espacial, incluidas las asignaciones a la Estación Espacial Internacional, las misiones de Artemis a la Luna, y en última instancia, a las misiones a Marte.



Su madre, Mirna Argueta, radicada en La Unión, se mostró emocionada por el acontecimiento. “Estoy inmensamente feliz, bendecida. Esas son las grandes cosas que Dios nos da a los seres humanos, el que tengamos buenos hijos y que a la vez puedan ellos aportar algo a este planeta que tanto lo necesita”, expresó.



Además, manifestó su agradecimiento al apoyo que recibió en el país: “Estoy sumamente agradecida con todo el pueblo de El Salvador por tantos y tantos mensajes de cariño y bendiciones que han enviado a mi hijo”.



Rubio es teniente coronel del Ejército de los Estados Unidos, originario de Miami e hijo de padres salvadoreños; también es licenciado en Relaciones Internacionales en la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point, Nueva York.



Además, cuenta con un doctorado en medicina de la Universidad de Servicios Uniformados de Ciencias de la Salud en Bethesda, Maryland.



Rubio ha acumulado más de 1,100 horas como copiloto de helicóptero Blackhawk, incluidas 600 horas de combate y tiempo de peligro inminente. Estuvo sirviendo como cirujano para el Tercer Batallón del 10 Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército en Fort Carson, Colorado, antes de llegar a la NASA.



Rubio, orgullo salvadoreño



El 21 de diciembre, dos días después de la NASA anunciara los nombres de los graduados, dijo que es un gran honor” el haber sido seleccionado, y que están preparados para apoyar cualquier misión que se les asigne, y que por en los próximos días seguirían viajando a la estación espacial, aunque aún no tiene claro cuál sería su primer misión.



“Pusieron (en las noticias) que nuestra clase tiene la posibilidad de ir a Marte, pero en realidad vamos a apoyar cualquier misión que nos quieran dar”, dijo Rubio, quien es piloto nacido en Estados Unidos, pero de padres salvadoreños.



Rubio agregó que, por los próximos diez años, es probable que haya un viaje a la luna. “Gracias a Dios esta oportunidad es grande, no importa cuál es la misión. Cualquiera de los astronautas que hay pueden hacer esa misión. A uno no lo ponen en la misión propia hasta que ya es tiempo, o sea que ninguno de nosotros sabemos cuál misión vamos a tener, pero todos estamos orgullosos de apoyar cualquiera”, manifestó.