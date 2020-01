Macy’s cerrará 28 almacenes y una tienda de Bloomingdale’s

Por CNN Business

La compañía confirmó a CNN Business que cerrará 28 tiendas de Macy’s y una de Bloomingdale en los próximos meses. Los cierres afectan ubicaciones en varios estados, incluidos Florida, California y Georgia, según listas compiladas de varios informes de los medios.



Macy’s informó el miércoles que las ventas en noviembre y diciembre disminuyeron solo un 0,6%, aliviando los temores de los inversores de que sería un terrible período de compras navideñas. La acción subió un 2% en las primeras operaciones antes de retirarse. En su informe de ganancias más reciente, Macy’s registró una disminución de las ventas del 3,9% en las tiendas abiertas durante al menos un año.





Aún así, el CEO de Macy’s, Jeff Gennette, dijo que la baja en las ventas fue “más pronunciada de lo que esperábamos”. Y culpó al clima, menos turistas comprando en tiendas y problemas en los centros comerciales de nivel inferior. Las acciones de Macy’s han perdido aproximadamente un 40% en el último año.

Puede leer: Así debes responder 'cuál es tu expectativa de salario' en una entrevista laboral



Los grandes almacenes están siendo presionados por las cadenas de descuento, como TJ Maxx (TJX) y Target (TGT), que los obligan a poner productos en oferta.



El año pasado fue brutal para los minoristas estadounidenses. Anunciaron el cierre de 9.302 tiendas, un salto del 59% desde 2018 y el número más alto desde que Coresight Research comenzó a rastrear los datos en 2012.



Este año también tuvo un comienzo difícil. Pier 1 Imports dijo el lunes que cerrará casi la mitad de sus tiendas “para alinear mejor su negocio con el entorno operativo actual”.

Le interesa: Nesting, la nueva práctica de ahorro de los millennials



Macy’s dijo que proporcionaría una lista completa el 5 de febrero. Por ahora, sabemos que el Bloomingdales en el centro comercial The Falls, que está al suroeste de Miami, está cerrando. Aquí hay una lista de las ubicaciones de Macy’s que están programadas para el cierre:



Somersville Towne Center, Antioch, CA



Westfield Meriden, Meriden, CT



Pompano Citi Centre, Pompano Beach, FL



Seminole Towne Center, Sanford, FL



Indian River Mall, Vero Beach, FL



Macon Mall, Macon, GA



The Gallery at South DeKalb, Decatur, GA



Kings’ Shops, Waikoloa Village, HI



Lewiston Town Center, Lewiston, ID



University Mall, Carbondale, IL



Spring Hill, West Dundee, IL



Muncie Mall, Muncie, IN



The Village, Prairie Village, KS



Towne Square Mall, Owensboro, KY



The Centre at Salisbury, Salisbury, MD



The Mall at Whitney Field, Leominster, MA



Northside Center, Helena, MT



Broadway Mall, Hicksville, NY



2 Veterans Memorial Highway, Commack, NY



Hanes Mall, Winston-Salem, NC



Northgate Mall, Cincinnati, OH



Stow-Kent Plaza, Stow, OH



Ohio Valley Mall, St. Clairsville, OH



Nittany Mall, State College, PA



Harrisburg Mall, Harrisburg, PA



Rivergate Mall, Goodlettsville, TN



300 Pine St., Seattle, WA



54 E. Main St., Walla Walla, WA



Cascade Mall, Burlington, WA