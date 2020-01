Nike firma un histórico contrato con el Liverpool

Por El Economista (México)



Nike y Liverpool lograron un acuerdo en el que la firma de Estados Unidos pagará alrededor de 94 millones de euros por año por ser socio del club inglés.



Dicho monto será el segundo más alto que pague la marca norteamericana en el futbol, detrás de los 105 millones que otorga al FC Barcelona. Además, con el nuevo socio, Nike pagará más al año a los clubes de futbol que cualquier otra firma de su tipo, con 396 millones de euros a partir de la temporada 2020-21, superando los 383 millones de Adidas. Puma es tercera con 147 millones a partir del siguiente curso futbolístico.



De regreso a la lista de socios de Nike, después del Barcelona y ahora el Liverpool, el PSG francés es el tercero mejor pagado con 75 millones por campaña, seguido por el Chelsea de la Premier League inglesa con 68 millones de euros. Después aparecen el Tottenham Hotspur, también de Inglaterra, con 34 millones anuales, y el Inter de Milán, con 20 completa el top seis.



Para la Premier League, el convenio entre Nike y el Liverpool podría convertirse en el más lucrativo en la historia de la Premier League, dejando atrás los 98.7 millones que acordaron Adidas y Manchester United. Si bien el contrato de los reds se estima en 94 millones de euros, esta cifra es variable porque se incluye un porcentaje por la venta de playeras, de acuerdo con CNN.



“Damos la bienvenida a Nike a la familia LFC como nuestro nuevo proveedor oficial de indumentaria y esperamos que sea un socio increíble para el club, a medida que continuamos expandiendo nuestra base de seguidores”, dijo el director gerente y director comercial del club, Billy Hogan, en un comunicado. “Nike refleja nuestras ambiciones de crecimiento”.



El actual proveedor del Liverpool es New Balance, asociado desde el 2015, y demandó que el club inglés y Nike se arreglaran sin dar oportunidad de negociar una renovación, pero la corte dio la razón al equipo.



New Balance habría ofrecido, según reportes, más dinero que Nike, pero el Liverpool argumentó que el socio actual no tiene el poder de marketing y distribución que tiene el nuevo proveedor.



“Nos gustaría agradecer a New Balance por su apoyo en los últimos años y les deseamos lo mejor para el futuro”, agregó Hogan.



Nike proveerá a los equipos de hombres, mujeres y academias a partir del 1 de junio.