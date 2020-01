Estos fueron los ciberataques más destacados en 2019

Por estrategiaynegocios.net



ESET presenta un un resumen con las noticias destacadas de 2019:





1. Microsoft y la suspensión del soporte para Windows 7: El 2019 comenzó con el anuncio por parte de Microsoft de que el 14 de enero del 2020 dejará de lanzar actualizaciones de seguridad y de dar soporte gratuito para el sistema operativo Windows 7.



2. Vulnerabilidad en WinRAR: En el segundo mes del año se conoció la noticia sobre el hallazgo de una vulnerabilidad crítica en todas las versiones de un popular software como WinRAR. Si bien la compañía detrás de este programa para comprimir archivos lanzó una actualización que solucionaba el fallo, al poco tiempo de conocerse el fallo comenzaron a detectarse campañas que intentaban aprovecharse de este error en equipos que no hubieran actualizado para distribuir desde un backdoor hasta un ransomware. Incluso en foros comenzaron a ofrecerse herramientas para crear archivos RAR maliciosos. Entre las campañas que se aprovecharon de este fallo, investigadores de ESET descubrieron una campaña dirigida a departamentos financieros en los Balcanes (que distribuía un backdoor y un RAT) que explotaba este fallo en WinRAR para comprometer los equipos de sus víctimas.



3. Vulnerabilidad Bluekeep: Afecta a varias versiones de Windows y que permite realizar ataques vía RDP. En mayo Microsoft lanzó un comunicado alertando a los usuarios acerca de la importancia de instalar el parche que reparaba este fallo, ya que, en caso de ser explotada, la vulnerabilidad podría tener consecuencias similares a Wannacry. Con el correr de los días, la gravedad del fallo despertó preocupación y curiosidad por parte de la comunidad de investigadores y comenzaron a surgir las primeras pruebas de concepto (POC) que demostraban que el fallo era explotable. Finalmente, en el mes de noviembre, comenzaron a registrarse ataques de Bluekeep, que si bien sólo lograron distribuir mineros de criptomonedas y no consiguieron llevar adelante ataques más peligrosos, es muy factible que en el corto plazo se aprovechen de esta vulnerabilidad para intentar distribuir amenazas más peligrosas.



4. Collection #1 - la recopilación de brechas más grande: Este año se conocieron varios casos de filtraciones de datos privados de los usuarios, pero nada fue como Collection#1, que fue el nombre que recibió la recopilación compuestas por siete carpetas con direcciones de correo electrónico y contraseñas filtradas en antiguas brechas. Se estima que en total los datos estaban compuestos por más de 2.200 millones de direcciones y contraseñas.



5. Gandrab dejo de operar: Otra de las noticias relevantes de este año fue el anuncio de que los operadores detrás del ransomware Gandcrab dejarían de operar y la posterior publicación de las claves maestras de descifrado por parte del FBI. Esta familia de ransomware apareció a principios de 2018 y en poco tiempo se posicionó como una de las familias más detectadas en América Latina.



6. Ransomware dirigido, una tendencia que se confirmó: Entre los varios ataques de ransomware dirigidos que se vieron este año, se destaca el que afectó a 23 agencias gubernamentales en Texas, los que impactaron tanto a Cadena SER, la consultora Everis y Prosegur en España, y el ataque dirigido a la petrolera estatal mexicana Pemex.



7. Más problemas para Facebook: La red social estuvo envuelta en varios temas relacionados a la seguridad en 2019. Uno de los hechos más importante fue el que estuvo relacionado con el bloqueo de su VPN, “Facebook research”, por violar las políticas de Apple al hacer uso de certificados emitidos por la compañía de la manzana para realizar acciones que van en contra de la política de la compañía. Facebook research había sido utilizada por la compañía de Zuckerberg para recolectar datos de los teléfonos que la utilizaran. Poco después del incidente con Apple, Facebook eliminó la app de Google Play.



8. Grupo de APT The Dukes continúa activo: Uno de los hallazgos más relevantes de este año fue el descubrimiento de que el grupo de APT “The Dukes”, acusado de haberse infiltrado en el Comité Nacional Demócrata de EUA, continúa activo pese a haberse mantenido durante largo tiempo lejos de los radares de detección. Investigadores de ESET confirmaron que, lejos de haber detenido sus actividades, el grupo de cibercriminales ha estado activo comprometiendo blancos gubernamentales.



9. Ciberespionaje en América Latina: Se descubrió actividad de una nueva versión del malware Machete, ya que se develó que los operadores detrás de esta amenaza continúan en actividad realizando tareas de espionaje contra organismos gubernamentales de Ecuador, Colombia, Nicaragua y Venezuela. Según los hallazgos de los investigadores de ESET, los ataques de Machete permitieron robar grandes cantidades de información y datos confidenciales.



10. Varenyky: sextorsión y la posibilidad de grabar la pantalla de sus víctimas: Por último, otra investigación que dio que hablar fue el hallazgo de una nueva amenaza, apodada Varenyky, que apuntó principalmente a usuarios de Francia. Luego de que en 2018 comenzaran a circular por todo el mundo campañas de sextorsión que comenzaban por un correo que incluía una posible contraseñas de la potencial víctima en asunto, o que hicieran uso de técnicas maliciosas para enviar un correo haciendo creer a la víctima que había sido enviada desde su propia cuenta, el hallazgo de Varenyky fue el de una campaña de sextorsión que además de extorsionar a sus víctimas, distribuía un malware con capacidad para grabar la pantalla de sus víctimas (no su webcam).