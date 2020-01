Borden, una de las compañías lácteas más emblemáticas de EEUU, se declara en bancarrota

Por Univision



La caída del consumo de leche y el alza de sus precios son dos de los factores que están paralizando la industria láctea de Estados Unidos. Hace poco menos de dos meses el mayor productor de leche, Dean Foods se declaró en bancarrota y ahora lo hace Borden Dairy Company, otro de los gigantes de esta industria… Y uno de los más antiguos.



La compañía tiene más de 150 años de historia: se fundó antes de la Guerra Civil de los EE. UU, cuando su fundador, Gail Borden, desarrolló el primer método comercial exitoso de condensación de leche en 1856.



En 1861 abrió la primer planta de la empresa en Nueva York y poco a poco fue abriendo plantas en diversos estados de la unión americana como Nueva York, Florida, Texas y Pennsylvania, entre otros, y en el 2015 trasladó sus oficinas centrales a Dallas. C on el paso del tiempo también fue ampliando sus negocios a la fabricación de jugos, chocolates y otros productos.



Al decir que se ha visto afectado por una caída en el consumo general de leche de EE. UU. Borden Dairy Co., agrega que no puede pagar su carga de deudas y sus obligaciones de pensión.



En un comunicado de prensa, Tony Sarsam, CEO de Borden dijo: “A pesar de nuestros numerosos logros durante los últimos 18 meses, la compañía continúa siendo afectada por el aumento en el costo de la leche cruda y los desafíos del mercado que enfrenta la industria láctea”.



Entre esos desafíos señala el hecho que más de 2,700 granjas lecheras de familias cerraron el año pasado, y 94,000 dejaron de producir desde 1992. Con la disminución de los proveedores, ha venido el alza de los precios del producto.



También manifestó que la empresa planea continuar operando en el curso normal de sus negocios, bajo la supervisión de la corte, pero no especificó si esos planes son a largo o corto plazo.



Borden tiene 3.300 empleados, el 22% de los cuales están cubiertos por un acuerdo de negociación colectiva.



Según los registros judiciales, durante 2019 Borden informó una pérdida neta de más de US$42 millones.