Costa Rica: Gobierno da largas a plan para regular Uber

Por CRHoy



El Poder Ejecutivo le da largas a proyecto de ley que regularía las plataformas digitales como Uber y otras aplicaciones de transporte.



Víctor Morales, ministro de la presidencia y Nielsen Pérez, jefa de banca del Partido Acción Ciudadana (PAC), conversaron con CRHoy al respecto. De hecho ninguno de los dos brindó una fecha de convocatoria de la iniciativa por parte del Gobierno durante las sesiones extraordinarias, que lidera el Poder Ejecutivo.



Actualmente existe un proyecto de ley propuesto por los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos, para regular la operación de las aplicaciones móviles de transporte en el país.



Pero según Pérez, “efectivamente es un proyecto importante, no puedo darle certeza que en enero vaya a ser convocado hasta que logremos un acuerdo”.



La legisladora mencionó que el texto se debe “madurar, mejorar y negociar” entre los actores involucrados. “Aún no ha sido convocado, tendríamos que valorar si hay cambios ya hechos, pero no está prevista la convocatoria apenas ingresemos. Habría que ver el nivel de madurez que tiene ya el proyecto, por eso es importante primero ver de forma integral las diferentes audiencias, los diferentes criterios y ver en qué momento se convoca”, agregó.



El 30 de abril es el plazo máximo para que el Gobierno convoque la iniciativa.



De acuerdo con Mora, “ese es un tema que está en nuestra agenda de extraordinarias… Nos queda hasta el 30 de abril para poder convocarlo. En el anuncio que el Ejecutivo hizo lo tenemos (el proyecto de Uber) para este período de extraordinarias porque nos parecía que era necesario consultarlo ante los diferentes sectores. Es un proyecto que está en nuestra agenda”.



El ministro de la Presidencia agregó que aprovecharán las próximas semanas para consultar a los diversos sectores involucrados para proceder a convocar el proyecto cuando consideren “oportuno y conveniente”.



El 11 de setiembre pasado, la Comisión de Asuntos Económicos aprobó un texto sustitutivo y desechó la versión que presentó el Ejecutivo para la regulación de Uber. El texto sustitutivo es el que estaban conociendo los congresistas antes de que comenzaran las extraordinarias, el pasado 1 de diciembre.



“Siempre dijimos -desde el inicio de todo este proceso- que tiene que permitirnos condiciones de convivencia de los sectores- como son hoy los taxistas formales- que tienen sus concesiones y las plataformas digitales. Entonces hay un tema de crear las condiciones necesarias antes de convocarlo”, finalizó.