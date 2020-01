El precio de las hamburguesas podría subir en 2020... por la demanda de China

Por Yahoo! Finanzas



Los restaurantes de hamburguesas favoritos de los Estados Unidos como McDonalds (MCD) y Shake Shack (SHAK) podrían verse obligados a subir el precio de la carne a los clientes amantes de las hamburguesas. Esto se debe a la actual escasez de proteínas en Asia y a la reducción del rebaño de vacas en Estados Unidos. Por esa razón, se espera que en 2020 los precios de la carne aumenten a medida que la demanda se incrementa.



Se espera que el precio de la carne picada aumente casi un 15%, según el reciente análisis de Telsey Advisory Group.



Las cadenas de comida rápida y los consumidores deberían preocuparse por la inflación de los productos básicos, según comentó Heidi Chung de Yahoo Finanzas. “La inflación de los productos básicos ejerce una gran presión sobre los márgenes para muchas de estas empresas, lo cual significa que podrían verse obligadas a aumentar los precios de los productos que venden a los consumidores. Así que este es un tema que también atañe a los consumidores de cara al 2020”, reveló en The First Trade.



En el reporte de ganancias más reciente de Shake Shack, la cadena de restaurantes advirtió que está siguiendo los precios de la carne y cómo podrían afectar su perspectiva de crecimiento para el cuarto trimestre y 2020. Shake Shack ya ha sido testigo de un aumento en los precios de la carne desde el tercer trimestre y anticipa que podría continuar hasta 2020. El Director Financiero de Chipotle, Jack Hartung, también señaló que la compañía está siguiendo el precio de la carne para 2020.

De la carne de vaca a la “carne” a base de vegetales

A medida que la alternativa basada en vegetales gana cada vez más terreno, los restaurantes de hamburguesas podrían encontrar una solución en este sector. Beyond Meat (BYND) se sirve actualmente en restaurantes de renombre como TGI Fridays, Bareburger, Carl’s Jr. y Dunkin’ (DNKN). Si Impossible Foods sigue expandiéndose, quizá Beyond Meat tenga que reforzar su presencia a medida que aparecen nuevas opciones en el sector.



“Si el competidor Impossible Foods entra en el sector y tenemos compañías grandes como Nestlé (NSRGY) y Tyson (TSN) que también buscan encontrar su espacio en la carne a base de vegetales, eso también podría ejercer presión sobre Beyond Meat. Así que presta atención a la carne a base de vegetales. No desaparecerá, al menos en el futuro próximo”, dijo Chung.