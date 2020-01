Panamá y Costa Rica entre los tres mejores lugares del mundo para jubilarse en 2020

Por estrategiaynegocios.net



International Living (IL) reveló el Índice Global de Retiro Anual para 2020. El índice examina destinos seguros y de buen valor más allá de las fronteras de EE.UU. O Canadá, donde compara y contrasta las ventajas de lugares en todo el mundo donde una pareja de jubilados puede vivir una vida cómoda, sin preocupaciones.



Este año el mejor lugar del mundo es Portugal, pero le siguen Panamá y Costa Rica.



Portugal, el ganador del Índice de Jubilación Global de International Living 2020, ha sido una constante en el Índice, pero este año alcanzó el puesto número 1: subió del séptimo lugar.

"Ya sea que esté buscando playas para surfear o ruinas antiguas, excelentes museos o rutas de senderismo, un lugar para practicar windsurf o para pulir su juego de golf, lo encontrará en Portugal", dice Tricia Pimental, corresponsal de International Living en Portugal. "He vivido en Portugal durante seis años, y como corresponsal de IL en Portugal, he compartido mucho sobre lo que hace que este país sea excelente".



"Quizás lo mejor de Portugal es la gente amable, que hace todo lo posible para hacerte sentir bienvenido", dice Kevin Casey, colaborador de IL.



Portugal es el segundo país menos costoso de Europa, después de Bulgaria. También está calificado como el tercer país más seguro del mundo en el Índice de Paz Global 2019.



"No me arrepiento de haberme mudado aquí", dice la expatriada estadounidense Jacira Paolino. “Sé que puede dar miedo recoger y mudarse a otro país. Realmente solo tenía un amigo aquí cuando llegué, alguien a quien solo conozco socialmente durante unos años, pero he hecho nuevos amigos y sigo conociendo gente nueva e intrigante ”, destaca Paolino.

El Índice de Jubilación Global Anual se centra en aquellos países que International Living determina han ganado un lugar en la lista de las mejores naciones para una jubilación asequible y de alta calidad.



El estudio está diseñado para ser una herramienta útil para los potenciales expatriados que intentan encontrar el lugar adecuado para ellos y está construido a partir de estadísticas, pero también de inteligencia, experiencia y opiniones reales, prácticas y sobre el terreno proporcionadas por los editores y corresponsales de International Living en todo el mundo.



"Los 24 países que consideramos para 2020 son competidores dignos para un jubilado que busca una alternativa económica a la vida en los Estados Unidos", dice Jennifer Stevens, editora ejecutiva de International Living.



Según el Índice de Retiro Global 2020 de International Living, los 10 principales destinos de retiro del mundo este año son:



1- Portugal

2- Panamá

3- Costa Rica

4- México

5- Colombia

6- Ecuador

7- Malasia

8- España

9- Francia

10- Vietnam