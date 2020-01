Chef francés Marc Veyrat pierde juicio contra guía Michelin tras perder una estrella

Por AFP

El chef francés Marc Veyrat, que recurrió a la justicia para saber porqué la Guía Michelin le retiró una estrella a uno de sus restaurantes, perdió el caso, se anunció este martes.



El chef y su empresa SCS Marc Veyrat "no presentan ningún sustento de la existencia de daños y perjuicios", subraya el tribunal de gran instancia de Nanterre (en los alrededores de París) en un fallo del que la AFP obtuvo copia.



El conocido cocinero, siempre tocado con su inseparable sombrero negro, pretendía que la célebre guía había cometido un "error" al retirarle una de las tres estrellas a su restaurante La Maison des Bois (La casa del bosque) situado en la localidad de Manigod (Alta Saboya) y pedía un euro simbólico de compensación.



Mediante su abogado, Emmanuel Ravanas, el chef pidió, en la audiencia celebrada a finales de noviembre, pruebas de la inspección de los inspectores de la guía y de sus competencias, así como "rastro de los debates" que llevaron a la decisión de la retirada de la estrella.



El restaurante, que logró su tercera estrella en 2018, fue desclasado un año después.



Marc Veyrat trató de "comprender" y convocó una reunión en marzo en presencia del director de la guía Gwendal Poullennec.



Como no pudo conseguir un cambio de la guía, el chef recurrió a la justicia, pidiendo un euro simbólico de compensación por el perjuicio ocasionado. El chef, de 69 años, dijo que sufrió una "depresión" tras la pérdida de su 3ª estrella.



"No venimos a prohibir la crítica, queremos verificar los criterios que existen y que han sido aplicados", explicó en la audiencia Ravanas.



Sin embargo, el tribunal estimó que las pruebas presentadas por su cliente son "insuficentes para demostrar que se haya atentado desproporcionadamente contra la independencia de evaluación constitutiva de la libertad de expresión de los inspectores de la guía".



Y recordó que esta libertad está "garantizada" por la Convención Europea de defensa de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.



La guía Michelin es antes que nada "un instrumento para los consumidores, y no la propiedad de los chefs", recordó a la audiencia su abogado, Richard Malka.